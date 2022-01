Trwa wojna o ekogroszki. Badanie rozwścieczyło branżę

Łukasz Horbacz, prezes zarządu Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla (IGSPW) wskazuje, że w ostatnim czasie w serwisie gazeta.pl pojawiły się wpisy o rzekomo bezprecedensowych badaniach spalania ekogroszku, które wykazały jego rażącą niezgodność z obowiązującymi normami i które „rozwścieczyły” branżę węglową.

Rozmawiać, ale na bazie rzeczywistych i rzetelnych danych

- Przy tak wysokim poziomie tlenu resztkowego poziom emitowanych przez kocioł pyłów, benzo(a)pirenu, tlenków azotu i innych produktów spalania węgla byłby od kilku do nawet kilkudziesięciu razy wyższy niż w warunkach rzeczywistych, gdzie wartość tlenu w spalinach nigdy nie przekracza 10 proc., a najczęściej zawiera się w przedziale 4 -8 proc.A zatem to zawartość tlenu jest kulą u nogi badań prof. Badydy - dodaje Horbacz. I wskazuje, że jest to parametr, który sami jesteśmy w stanie ocenić na podstawie podstawowej wiedzy szkolnej.- Prof. Badyda wspomina w wywiadzie dla gazeta.pl, że „jeśli tlenu jest za mało, to spalanie nie będzie efektywne”. Najwyraźniej Pan Profesor to przesłanie mocno wziął sobie do serca, bowiem wraz ze swoim zespołem, zamiast zaaranżować spalanie ekogroszku w warunkach rzeczywistych, wykonał nic innego jak dmuchawę do pyłu - zaznacza Horbacz.- Tylko w ten sposób można bowiem tłumaczyć tak wysoką zawartość tlenu w spalinach i brak jego udziału w reakcji spalania. Oczywiście, zgodnie ze słowami prof. Badydy, tlenu przy spalaniu musi być odpowiednio dużo, ale tlen ten musi wziąć udział w spalaniu, inaczej nie doprowadzimy do uwolnienia ciepła i będziemy mogli sobie tak bezsensownie „kisić” kocioł i produkować zanieczyszczenia w dowolnej ilości. Natomiast w kontekście osób nieposiadających wiedzy o spalaniu ekogroszku w kotle ecodesign - przeciętny użytkownik kotła zauważyłby, że przy takim spalaniu, jak to przeprowadzone w ramach badania, osiąga zbyt mało ciepła - dodaje Horbacz.Jednocześnie podkreśla, że ani górnicy, ani sprzedawcy węgla nie są potworami, których interesuje jedynie własny zysk.- Branża węglowa wielokrotnie podkreślała, że jest gotowa na transformację energetyczną, jednak przeprowadzoną odpowiedzialnie z uwzględnieniem posiadanych alternatyw oraz z poszanowaniem dla tych którzy ogrzewają się i chcą ogrzewać się za pomocą ekogroszku - najtańszego paliwa w ogrzewnictwie indywidualnym - podkreśla Horbacz.- Sektor węglowy chce jedynie rozmawiać na podstawie rzeczywistych danych i wyników badań i nie musieć wielokrotnie udowadniać czegoś, co już dawno i wielokrotnie udowodniły szanowane w Polsce i na świecie instytuty naukowe i badawcze. Na chwilę obecną wydaje się, że ktoś chce całkowicie wyeliminować ten głos z rozmów poprzez zohydzenie jego wizerunku w opinii publicznej. Panie Profesorze - nie ze mną takie numery! Domagam się konkretnych wyjaśnień na piśmie - podsumowuje Łukasz Horbacz.Zobacz także: "Nowe wymagania dla paliw stałych wyeliminują ekogroszek"