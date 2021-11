Trwają prace nad rozporządzeniem ws. dotacji na renty wyrównawcze dla b. górników

Do uzgodnień międzyresortowych trafił projekt rozporządzenia regulującego zasady udzielania i rozliczania dotacji budżetowej, z której finansowane są renty wyrównawcze dla b. pracowników kopalń węgla kamiennego. Swoje uwagi do projektu ministerstwa mogą zgłaszać do 26 listopada.

Chodzi o renty wyrównawcze, otrzymywane głównie przez b. górników, którzy ulegli wypadkom przy pracy.

Są one finansowane z dotacji budżetowej za pośrednictwem Spółki Restrukturyzacji Kopalń, zajmującej się likwidacją i zagospodarowaniem pogórniczego majątku.

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz sposób wykorzystania dotacji budżetowej na finansowanie rent.

