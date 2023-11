Trwałe zamykanie kopalń i ich niszczenie jest niezrozumiałe

Realia weryfikują prezentowane w trakcie ostatnich lat na forum Unii Europejskiej pomysły na rezygnację z węgla w energetyce.

W październiku niemiecki rząd przyjął rozporządzenie umożliwiające uruchomienie pozostających w gotowości bloków elektrowni węglowych, by zapobiec niedoborom energii w okresie zimowym. Realia weryfikują prezentowane w trakcie ostatnich lat na forum Unii Europejskiej pomysły na rezygnację z węgla w energetyce.

- Wszyscy dochodzą powoli do wniosku, że bez węgla jest bardzo trudno - zaznacza prof. Władysław Mielczarski, ekspert ds. energetyki w "Naszym Dzienniku" z 3 listopada 2023 roku. - O tym w Polsce wiele się nie mówi, ale sytuacja, jeśli chodzi o inne nośniki energii, jest problematyczna. Nie ma dostaw - mówię o sytuacji w całej Europie, co dotyczy także Polski - gazu ze Wschodu, kupujemy natomiast na całym świecie gaz skroplony, którego jest dla Europy za mało. Decyzje zapadające w Niemczech w sprawie dalszego korzystania z węgla w energetyce należy w tej sytuacji traktować jako zupełnie normalne. Niemcy zawsze słynęli z pragmatyzmu. Tak jest i tym razem - w tej trudnej sytuacji sięgają bowiem po aktywa, które mają u siebie. Są to aktywa węglowe, a przede wszystkim węgiel brunatny - podkreśla prof. Mielczarski.

I wskazuje, że Polska powinna brać przykład z niemieckiego pragmatyzmu i realizmu gospodarczego.

- Zupełnie niezrozumiałe jest to, co się dzieje w Polsce w związku z zamykaniem kopalń, które są zamykane w sposób trwały, są niszczone - podkreśla prof. Mielczarski. - A my także będziemy musieli sięgnąć po ten węgiel. Lepiej, żebyśmy sobie to uświadomili wcześniej niż później, kiedy zabraknie energii dla gospodarki. Niemcy zabezpieczają dostęp do swoich aktywów już teraz, kiedy tę energię jeszcze mają - dodaje prof. Władysław Mielczarski.