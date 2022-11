Trzeba dążyć do tego, by węgiel współpracował z OZE

Wybuch wojny na Ukrainie i uzależnienie Unii Europejskiej od rosyjskiego gazu każe nam inaczej patrzeć na kwestię dywersyfikacji dostaw surowców do Europy.

Nie może być tak, że Unia Europejska nie uwzględnia specyfiki poszczególnych państw unijnych.

Nie wolno ideologizować energetyki, musi być ona oparta o racjonalne podstawy.

Obecne realia kryzysu energetycznego powodują, że węgiel chwilowo wrócił do łask.

Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w resorcie klimatu i środowiska zapewnił, że polski rząd traktuje sektor energetyki w sposób bardzo odpowiedzialny.

- Musimy budować miks energetyczny w sposób zrównoważony - mówił Ireneusz Zyska 14 listopada w trakcie konferencji Śląski Ład. - Wybuch wojny na Ukrainie i uzależnienie UE od rosyjskiego gazu każe nam inaczej patrzeć na kwestię dywersyfikacji dostaw surowców do UE, ale także na kwestię wytwarzania energii w ramach własnych możliwości. To nieprawda, że węgiel walczy z OZE, a OZE walczą z węglem. Trzeba dążyć do tego, żeby te źródła ze sobą współpracowały, zapewniając stabilne dostawy energii. I nie może być tak, że UE nie uwzględnia specyfiki poszczególnych państw unijnych. Istotne jest wykorzystywanie metanu kopalnianego dla potrzeb energetycznych. Nie wolno ideologizować energetyki, musi być ona oparta o racjonalne podstawy - wskazywał Ireneusz Zyska.

Z kolei poseł PiS Adam Gawęda zaznaczył, że w procesie transformacji energetycznej będziemy potrzebowali czasu oraz instrumentów, które pozwolą nam realizować określone przedsięwzięcia bez burzenia porządku tejże transformacji.

Budowa miksu energetycznego musi uwzględniać specyfikę każdego z krajów

Międzynarodowa Agencja Energetyczna wskazuje, że światowe zużycie węgla wzrosło o około 6 proc. w 2021 roku, kiedy światowa gospodarka zdołała się otrząsnąć z początkowego szoku, jaki wywołała pandemia koronawirusa.

Popyt na węgiel w nie maleje w Azji. Przykładowo w Indiach jest znaczny od początku 2022 roku i oczekuje się, że w ciągu całego roku wzrośnie o 7 proc. w miarę rozwoju gospodarki kraju, a co za tym idzie wzrostu zużycia energii elektrycznej. Chiny i Indie razem zużywają dwa razy więcej węgla niż reszta świata razem wzięta, przy czym same Chiny odpowiadają za ponad połowę światowego popytu.

Trzeba pamiętać o pogłębianiu się negatywnego bilansu handlowego Unii Europejskiej z Chinami (250 mld euro) i uzależnianiu się od importu z Państwa Środka. W wielu dziedzinach wynosi ono nawet 90 proc. (kiedy już 40-procentowe uzależnienie w imporcie gazu ziemnego z Rosji doprowadziło Europę do katastrofalnych następstw).

Dewastujemy środowisko w Chinach i Afryce pomaga Europie budować Nowy Zielony Ład

Mówiąc o transformacji energetycznej nie wolno zapominać o niezwykle wysokich kosztach ekologicznych wydobycia tzw. metali ziem rzadkich, poszukiwanych i drogich pierwiastków niezbędnych we współczesnych technologiach i transformacji energetycznej.

- Czy ktoś z państwa widział raport o kosztach wydobycia MZR, w którym trzeba skruszyć złoża do postaci pyłu, przepłukać, poddać procesom termicznym. Czy znają państwo badania wód, które odprowadzane są w tym przemyśle do rzek i zbiorników naturalnych? - wskazywał niedawno Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej.

- Jako Europa zamknęliśmy na ten problem oczy. Dewastujemy środowisko w Chinach i Afryce, aby zapewnić sobie Nowy Zielony Ład. Musimy wreszcie pochylić się nad tym, jakie konsekwencje wywołujemy taką postawą na świecie - podkreślił.