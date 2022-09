Trzeba odbudować potencjał w górnictwie i hutnictwie

Perspektywy dla rodzimego górnictwa w obecnych realiach kryzysu

energetycznego są - mówi portalowi WNP.PL Marek Wesoły, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Marek Wesoły wskazuje, że obecnie jest pole do wydłużenia, w obecnych realiach, czasu funkcjonowania określonych kopalń.

Należy zatem wydłużyć funkcjonowanie tych perspektywicznych zakładów górniczych.

Zdaniem posła Wesołego obecnie należy też zmierzać w kierunku odbudowy naszego potencjału w hutnictwie.

Powinniśmy wykorzystać wszystkie możliwości w zakresie zwiększenia wydobycia węgla

- Perspektywy dla rodzimego górnictwa w obecnych realiach kryzysu energetycznego jak najbardziej są. Natomiast ważne, żeby uruchomić silną dyplomację naszego rządu z Komisją Europejską. Powinniśmy wykorzystać wszystkie możliwości w zakresie zwiększenia wydobycia przynajmniej w

okresie najbliższych pięciu lat - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Marek Wesoły, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

- Powinniśmy robić wszystko to, co jest możliwe do wykonania. W umowie społecznej dotyczącej górnictwa zapisano, że do roku 2049 mamy odejść od wydobycia węgla kamiennego energetycznego - dodaje Wesoły.

Wskazuje przy tym, że trzeba rozmawiać z Komisją Europejską, bowiem jest pole do wydłużenia, w obecnych realiach, czasu funkcjonowania określonych kopalń. I należy wydłużyć funkcjonowanie tych

perspektywicznych zakładów górniczych.

- Argumentem w rozmowach z KE powinna być całkowita zmiana sytuacji. Mamy obecnie sytuację kryzysową, zatem ona wymaga podjęcia nadzwyczajnych działań - mówi Marek Wesoły. - Nie ma na co czekać, tylko trzeba działać. A w Unii nam jeszcze podziękują, bowiem ten kryzys energetyczny dotyka całej UE, a nie tylko Polski.

Warto pójść w kierunku uruchamiania nowych ścian w kopalniach już funkcjonujących

- Jeżeli chodzi o kwestię budowy nowych kopalń to akurat ten temat jest trudny przy podejściu UE do węgla - zaznacza poseł Wesoły. - Obecnie firmy choćby mające w swojej nazwie węgiel borykają się z problemami z pozyskaniem finansowania, a co dopiero byłoby, gdyby ktoś chciał budować nową kopalnię. Natomiast warto pójść w kierunku uruchamiania nowych ścian w kopalniach już funkcjonujących. Jeszcze z pięć lat temu tego typu działania byłyby nieopłacalne, ale wtedy panowały zupełnie inne realia - przypomina Marek Wesoły.

- Obecnie mamy wojnę na Ukrainie, pogłębiający się kryzys energetyczny i wysokie ceny