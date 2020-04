Trzeba po prostu uratować kopalnie i zapomnieć na kilka miesięcy o wskaźnikach ekonomicznych

Gwałtowny spadek produkcji w krajowych elektrowniach węglowych uderza w rodzimych producentów węgla energetycznego. Pandemia koronawirusa stwarza olbrzymie problemy producentom węgla. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej, wydodobywającej węgiel koksowy potrzebny do produkcji stali, podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej w spółce. Obawy w branży górniczej rosną. - Stan jest absolutnie nadzwyczajny i nikt z nas nigdy nie uczył się zachowania w takim stanie - komentuje dla WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG).

Działania, które mogą wesprzeć branżę górniczą

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa (GIPH) w reakcji na trudną sytuację branży, wystosowała pismo do premiera Mateusza Morawieciego z prośbą o pomoc dla górnictwa. Izba wskazuje, że problemy z zagrożeniem koronawirusem oraz działaniami związanymi z ograniczeniem epidemii zostały spotęgowane wyjątkowo niekorzystnymi dla branży trendami w gospodarce polskiej i europejskiej.Gwałtowny spadek produkcji w krajowych elektrowniach węglowych, przy równoczesnym wzroście importu energii elektrycznej doprowadziły do drastycznego ograniczenia przychodów producentów węgla.W sytuacji całkowitego braku możliwości pozyskania środków na działalność od instytucji finansowych (zakaz angażowania się banków w jakiekolwiek projekty węglowe), kopalnie i spółki węglowe ratują się m.in. poprzez ograniczanie nakładów na inwestycje i wydłużanie terminów płatności zobowiązań wobec dostawców towarów i usług. A to powoduje zagrożenie bytu tysięcy firm i instytucji funkcjonujących w otoczeniu górnictwa.- W pierwszej kolejności wnosimy o wyegzekwowanie przez Pana Premiera realizacji szeregu przedsięwzięć istotnych dla poprawy sytuacji branży, które wskazane są w dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 23 stycznia 2018 roku - Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce, a do tej pory nie zostały wdrożone - zaznacza Izba w piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego.GIPH postuluje opracowanie analiz i wdrożenie rozwiązań legislacyjnych mających na celu zmniejszenie obciążeń publicznoprawnych (np. zawieszenie lub ograniczenie opłaty eksploatacyjnej, wpłat na fundusz likwidacji zakładu górniczego, opłat za korzystanie ze środowiska, opłat za usługi wodne).Ponadto postuluje wdrożenie rozwiązań, które zrównają pozycję konkurencyjną polskiego węgla wobec surowca importowanego z krajów, gdzie nie obowiązują regulacje unijnej polityki klimatycznej. A także wsparcie spółek węglowych w procesie pozyskiwania finansowania na realizację kluczowych inwestycji w postaci poręczeń lub gwarancji na kredyty inwestycyjne oraz opracowanie koncepcji Sektorowego Funduszu Stabilizacyjnego obejmującej cele jego funkcjonowania, zadania oraz źródła i sposób jego finansowania.GIPH postuluje też o stworzenie możliwości wykorzystania środków zgromadzonych na Funduszach Likwidacji Zakładów Górniczych do niwelowania skutków epidemii, a także o przedłużenie terminów możliwości nieodpłatnego zbycia na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń zakładów górniczych lub ich oznaczonych części w celu przeprowadzenia likwidacji.Izba postuluje również zniesienie obowiązku ustanawiania zabezpieczenia roszczeń w przypadku wykorzystania odpadów wydobywczych do wypełniania terenów pogórniczych, a także stworzenie dostępu do dotacji oraz preferencyjnych pożyczek i kredytów finansujących dostawy towarów i usług dla górnictwa poprzez zastosowanie instrumentów państwowych instytucji finansowych.Wśród postulatów jest też skrócenie terminów zwrotu przedsiębiorcom podatku VAT oraz jego części zablokowanej z tytułu split payment.