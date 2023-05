Trzeba sięgnąć po 500 mln ton węgla. To złoże nie ma alternatywy

Należy się zdobyć na specustawę, która pozwoli zrealizować budowę odkrywki Złoczew - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

Jerzy Markowski wskazuje, że olbrzymim atrybutem Elektrowni Bełchatów, co zresztą decydowało o jej budowie w latach 70-tych, jest centralna lokalizacja w środku kraju oraz istniejące systemy połączeń liniami przesyłowymi.

I jeżeli nie będzie dostaw energii z Elektrowni Bełchatów, to wszystkie te tysiące kilometrów linii przesyłowych będą bezużyteczne - zaznacza Jerzy Markowski.

Zwraca przy tym uwagę, że wyłączenie Elektrowni Bełchatów to ubytek 22 proc. energii elektrycznej produkowanej w Polsce.

Zanim urodzi się coś nowego, trzeba jakoś dotrwać do tych urodzin

- My naprawdę nie zdajemy sobie sprawy z tego, że czekają nas potężne problemy w zakresie kryzysu energetycznego. Są elementy stanowiące niezbędne warunki przeprowadzenia transformacji w energetyce bez zapaści energetycznej. Innymi słowy: zanim urodzi się coś nowego, trzeba jakoś dotrwać do tych urodzin - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. - Polska elektroenergetyka jest i będzie oparta na węglu przez najbliższych 30 lat. I żadne rygory ani zaklęcia niczego tu nie zmienią - dodaje Jerzy Markowski.

Jednocześnie zaznacza, że trzeba wreszcie przyjąć do wiadomości, iż dostępność węgla brunatnego ma jednoznacznie wyznaczone daty.

- Złoże Bełchatów kończy się w roku 2026, a złoże Szczerców kończy się w roku 2034. I Elektrownia Bełchatów opalana węglem brunatnym pozostanie bez dostępu do surowca energetycznego - przestrzega Jerzy Markowski. - A trzeba wiedzieć, że wyłączenie Elektrowni Bełchatów to jest ubytek 22 proc. energii elektrycznej produkowanej w Polsce. Jedyną alternatywą dla sczerpanych złóż Bełchatów i Szczerców jest złoże Złoczew, gdzie znajduje się ponad 500 mln ton węgla - podkreśla Markowski.

- Przy wydobyciu rocznym nie większym niż 50 mln ton, czyli zbliżonym do dzisiejszych złóż Bełchatów i Szczerców, przedłużyłoby funkcjonowanie Elektrowni Bełchatów o kolejnych 10-15 lat - mówi Jerzy Markowski. - Dając tym samym okres na dojście do nowego modelu energetyki w Polsce w wyniku transformacji. Bez względu na to, czy będzie to podaż energii jądrowej, czy odnawialnej, to musi powstać co najmniej substytut o wielkości produkcji dzisiejszej Elektrowni Bełchatów - podkreśla Jerzy Markowski.

Odkrywka Złoczew nie ma alternatywy. To ostatni moment na to, żeby tę inicjatywę podjąć

- Olbrzymim atrybutem Elektrowni Bełchatów, co zresztą decydowało o jej budowie w latach 70-tych, jest centralna lokalizacja w środku kraju oraz istniejące systemy połączeń liniami przesyłowymi dokładnie w każdą stronę - ocenia Jerzy Markowski. - I jeżeli nie będzie dostaw energii z Elektrowni Bełchatów, to wszystkie te tysiące kilometrów linii przesyłowych będą bezużyteczne. W tym stanie rzeczy należy się zdobyć na specustawę, która pozwoli zrealizować budowę odkrywki Złoczew. To ostatni moment na to, żeby tę inicjatywę podjąć, bowiem na efekt w postaci pierwszego węgla ze Złoczewa będziemy czekali około 10 lat, czyli na rok przed tym, jak zakończy się eksploatacja złoża Szczerców. Zatem odkrywka Złoczew nie ma alternatywy - podsumowuje Jerzy Markowski.

Bez Złoczewa trudno będzie załatać olbrzymią wyrwę w systemie

Zasoby złoża Złoczew szacowane są na ponad 500 mln ton węgla. Złoczew pozwoliłby więc na przedłużenie funkcjonowania bełchatowskiej elektrowni, która zapewnia ok. 20 proc. krajowej produkcji prądu. W branży wskazują, że bez Złoczewa taką wyrwę trudno byłoby załatać. Natomiast sceptycy zaznaczają, że problemem pozostają ceny za emisję CO2 i zaostrzająca się polityka klimatyczna Unii Europejskiej, która ma na celu dekarbonizację.

Tyle że światowa produkcja i zużycie węgla bynajmniej nie maleje, tylko rośnie. To 8,4 mld ton za ubiegły rok. Rozwijane są inwestycje w nowe kopalnie, a emisje dwutlenku węgla nie potrzebują paszportów, więc z globalnej perspektywy unijna polityka klimatyczna nie ma praktycznie żadnego znaczenia.