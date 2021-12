Trzeba wreszcie pozwolić na prywatne inwestycje w górnictwie

W energetyce opartej na węglu brunatnym trzeba przywrócić procedurę koncesyjną dla udostępnienia złoża Złoczew dla Elektrowni Bełchatów. W węglu kamiennym, który zwija się nieporównywalnie szybciej niż stanowią jakiekolwiek porozumienia - trzeba wreszcie pozwolić na inwestycje prywatne w tym sektorze. Trzeba też wreszcie wskazać lokalizację elektrowni jądrowej i wybrać inwestora oraz technologię - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

- W węglu kamiennym, który zwija się nieporównywalnie szybciej niż stanowią jakiekolwiek porozumienia - trzeba wreszcie pozwolić na inwestycje prywatne w tym sektorze. Jest oczywistym, że budżet państwa tych inwestycji nie sfinansuje. Jest też oczywistym, że spółki węglowe nie będą miały za co inwestować w nowe zdolności wydobywcze. Jak już powiedziałem, zagrożona jest zdolność importu węgla do Polski. Zatem bez wydawania publicznych pieniędzy, licząc wyłącznie na węgiel w Polsce, podatki do budżetu oraz nowe miejsca pracy - trzeba pozwolić realizować inwestycje prywatne, w tym zagraniczne w polskim górnictwie węgla kamiennego - zaznacza Jerzy Markowski.Tym bardziej, że polskie procedury koncesyjne zapewniają państwu pełną kontrolę funkcjonowania takich kopalń.- Ostatnia konstatacja jest taka, że jeżeli są pieniądze, to należy inwestować we wszystkie alternatywne źródła energii. Jednak trzeba w końcu przestać opowiadać bzdury, że wydobywanie węgla kamiennego lub brunatnego ogranicza inwestycje w alternatywne źródła energii. To są bowiem zupełnie inne pieniądze i zupełny brak konkurencyjności na rynku, który wchłonie każdą ilość energii, byleby tylko została wytworzona - podsumowuje Jerzy Markowski.