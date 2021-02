Trzeba wyrwać Polaków z ubóstwa energetycznego

Jak wynika z badania Kantar na zlecenie Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla (IGSPW), w sezonie grzewczym 2019/2020 Polacy, wykorzystujący węgiel do ogrzewania swoich gospodarstw domowych, wydali na jego zakup średnio 2 570 zł czyli o 8 proc. mniej w porównaniu do wydatków w sezonie 2018/2019. Wydatki te stanowią przeciętnie ok. 10 proc. dochodów gospodarstw domowych.

Spadek wydatków należy wiązać z ciepłą zimą w omawianym sezonie grzewczym.

Była to najcieplejsza zima w historii 200-letnich pomiarów.

Ubiegłoroczna zima była cieplejsza od średniej z lat 1981-2010 o 4,1 stopnia.

Ubóstwo energetyczne, czyli wielki problem