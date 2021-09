Trzeba zachować ostrożność przy odchodzeniu od węgla

W umowie społecznej zapisano, że odchodzenie od wydobycia węgla kamiennego energetycznego potrwa u nas do 2049 roku. Jednak nie brak opinii, że to odchodzenie powinno być zdecydowanie szybsze. - Oczywiście pojawiają się ambitne cele i niekiedy wręcz „agresywne” oczekiwania co do zamykania kopalń. Jednak trzeba zderzyć je z liczbami, z zapotrzebowaniem na energię i koniecznością dostarczania jej bez przerwy do przedsiębiorstw i gospodarstw domowych - zaznacza Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej (PGG).

Obserwujemy stabilne zużycie energii i wiemy, że rosnące zapotrzebowanie systemu zaspokajane jest elektrycznością produkowaną przede wszystkim z węgla i paliw kopalnych.

Tylko w pierwszym półroczu wzrost produkcji elektryczności z węgla wyniósł w Polsce aż 21 proc.

To oznacza, że musimy zachować daleko posuniętą ostrożność w przekształcaniu miksu energetycznego.

Energia z węgla ma (w dalszym ciągu) wielkie znaczenie