Trzeci dzień akcji pożar w kopalni Makoszowy

W kopalni Makoszowy doszło do pożaru endogenicznego. W piątek około 18:00 czujniki wskazały podwyższone wartości tlenku węgla w rejonie podszybia szybu I, na poziomie 400 metrów. Akcja pod ziemią trwa już trzecią dobę.

Jak wskazuje Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK), w której strukturach znajduje się kopalnia Makoszowy, godnie z procedurami bezpieczeństwa, w wygaszanym zakładzie, rozpoczęła się akcja ratunkowa (pożar endogeniczny to tzw. samozapłon węgla. Zjawisko to bierze się stąd, iż węgiel posiada zdolność do kumulacji ciepła).

W zagrożonym rejonie nie było załogi, nikt nie został poszkodowany. Obszar wyłączono z eksploatacji. Ratownicy górniczy zlokalizowali źródło pożaru endogenicznego około 16 metrów od podszybia szybu I po stronie zachodniej.

W celu przeciwdziałania skutkom pożaru, poprzez wyeliminowanie dopływu tlenu oraz odcięcia zagrożonego wyrobiska od pozostałej części zakładu, ratownicy postawili 3 tamy. Pomimo tych działań stężenia tlenków (choć z tendencją spadkową) przekraczały dopuszczalne normy, stąd zarówno w sobotę, jak i w niedzielę tamy były dodatkowo uszczelniane, aby odciąć dopływ tlenu do tego rejonu.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń prowadzi likwidację zakładów górniczych, zabezpiecza też sąsiednie kopalnie przed zagrożeniem wodnym, gazowym i pożarowym. Spółka zagospodarowuje majątek oraz sprzedaje nieruchomości likwidowanych kopalń. Zajmuje się między innymi zagospodarowaniem, rekultywacją i rewitalizacją przejmowanych terenów pogórniczych.