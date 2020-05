Trzy kopalnie PGG nie będą fedrować kolejny tydzień a kopalnia Bobrek do czwartku

Koronawirus nie odpuszcza kopalniom. Trzy kopalnie Polskiej Grupy Górniczej (PGG), w których potwierdzono najwięcej przypadków koronawirusa wśród załogi, przedłużyły przerwę w produkcji o kolejny tydzień, do 17 maja. Od poniedziałku do czwartku fedrunek wstrzymała również należąca do spółki Węglokoks Kraj bytomska kopalnia Bobrek.

Kopalnie należące do Polskiej Grupy Górniczej - Jankowice w Rybniku i Murcki-Staszic w Katowicach wstrzymały wydobycie 27 kwietnia. Najpierw na tydzień, a następnie na kolejny. Z kolei gliwicka kopalnia Sośnica stanęła 6 maja.



Z początku zakładano, że przerwa w wydobyciu potrwa do końca tygodnia. W poniedziałek sztab kryzysowy PGG podjął decyzję, że wszystkie trzy zakłady nie będą prowadzić eksploatacji przez kolejny tydzień.

Według ostatnich dostępnych danych obecność wirusa SARS-CoV-2 potwierdzono u około pół tysiąca górników z PGG. Najwięcej, bowiem przeszło połowę wszystkich przypadków potwierdzono w Jankowicach.

Liczba zakażonych koronawirusem pracowników kopalń Jankowice, Murcki-Staszic i Sośnica w dalszym ciągu rośnie. Od ubiegłego tygodnia trwają prowadzone na szeroką skalę badania przesiewowe, w wyniku których diagnozowane są kolejne przypadki. Do niedzieli tylko wśród górników z PGG pobrano do badań ponad 5 tys. wymazów. W poniedziałek badania są kontynuowane.

Próbki do testów nadal pobierane są też od górników bytomskiej kopalni Bobrek, która w poniedziałek również wstrzymała wydobycie węgla. Przerwa w produkcji węgla ma potrwać co najmniej do czwartku.

Dane dotyczące zakażeń koronawirusem u górników zmieniają się dynamicznie w związku z dużą liczbą wykonywanych testów.



W należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Pniówek w Pawłowicach do niedzieli było 71 zakażonych pracowników. Zakład nie wstrzymał jak dotąd wydobycia. Jednak, że do pracy będą dopuszczane tylko osoby z negatywnymi wynikami testów.



Zdecydowano, że cała załoga kopalni Pniówek zostanie poddana badaniom na obecność koronawirusa. Badania trwają od czwartku. Do wieczora w niedzielę w sumie przebadano 1,9 tys. pracowników. O badaniach w kolejnych dniach każdy z pracowników będzie powiadamiany telefonicznie lub dostanie sms.



Z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa w kopalniach i wśród rodzin górników główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas informował w Katowicach w środę 6 maja o rozpoczęciu od czwartku dużej akcji badań przesiewowych.

Wymazy od pracowników PGG są pobierane na zasadzie drive-thru, czyli od osób podjeżdżających do punktu pobrań samochodem - bez wysiadania. W bytomskiej kopalni Bobrek odbywa się to stacjonarnie, w punkcie na terenie zakładu. Wymazy od osób na kwarantannach mają pobierać załogi tzw. wymazobusów.

Decyzją głównego inspektora sanitarnego do śląskich powiatowych sanepidów skierowano też inspektorów sanitarnych z innych części kraju. Mają oni zapewniać wsparcie przy wywiadach epidemiologicznych w przypadku dodatnich wyników górników. Pracownicy tacy oraz osoby, z którymi mieli kontakt, będą podlegać czternastodniowej kwarantannie.

