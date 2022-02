Trzy surowce będą chronione ustawą. Na czele węgiel brunatny

Projekt nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze jest obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych, konsultacji i opiniowania. Piotr Dziadzio, wiceminister klimatu i środowiska oraz główny geolog kraju, zakłada, że jeszcze w pierwszym kwartale projekt ustawy powinien trafić do Sejmu. Ustawa może wejść w życie w II kwartale 2022 r.

Metale z dna Atlantyku potrzebne w transformacji energetycznej

– Przy podejmowaniu decyzji główny geolog kraju będzie brał pod uwagę opinię państwowej służby geologicznej. Opinia służby dotyczyć będzie tego, czy złoże spełnia kryteria do objęcia go szczególną ochroną prawną, czyli uznaniem go za złoże strategiczne – uzupełnia wiceminister klimatu i środowiska.Tak sklasyfikowane złoże będzie obligatoryjnie uwzględnione w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.– To pozwoli podmiotom prowadzącym działalność wydobywczą na zabezpieczanie cennych obszarów, dając możliwość kontynuacji prowadzenia działalności wydobywczej, ale również w perspektywie czasu zabezpiecza kopalinę i interes Skarbu Państwa – mówi Piotr Dziadzio.Polska 4 lata temu otrzymała prawo do badania surowców na działce na Atlantyku. Zgodę na to wydała Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego (MODM). Mamy tam poszukiwać polimetalicznych siarczków masywnych z kluczowymi pierwiastkami, takimi jak mangan, wanad, molibden, nikiel, miedź.Jednak potencjalne wydobycie z dna będzie możliwe po przyjęciu przez tę organizację regulacji wydobywczych (tzw. Mining Code), w których opracowaniu Polska już uczestniczy.Przyznany Polsce obszar trzeba zbadać i bardzo dokładnie oszacować zasoby perspektywiczne.– Pozyskanie tych danych pozwoli na opracowanie strategii. Mimo że jest to jeszcze odległy czas, uważam, że surowce, które będzie można wydobywać z dna oceanu, będą mogły w znacznym stopniu być wykorzystane podczas transformacji energetycznej – podkreśla wiceminister Dziadzio.Wiceminister zapowiadał już kiedyś, że późną wiosną 2021 roku zamierzamy wysłać tam statek z załogą, która przeprowadzi odpowiednie badania. Do dzisiaj taki rejs się nie odbył, a Polska na jego przeprowadzenie ma coraz mniej czasu.W rozmowie z WNP.PL Dziadzio zapewnia, że statki ze specjalną misją na pewno wypłyną w morze w tym roku.– Niedawno PIG-PIB podpisał z NFOŚiGW umowę na sfinansowanie pierwszych rejsów badawczych. Był to krok milowy, który umożliwił nam realne rozpoczęcie przygotowań do tych działań. Kolejnym etapem będzie wyłonienie wykonawcy pierwszego rejsu badawczego na środkowy Atlantyk. Zakładamy, że to będzie przełom I i II kwartału tego roku. Niestety, proces ten znacznie opóźniła pandemia COVID-19 – tłumaczy i dodaje: – Zaznaczam, że jesteśmy w trakcie przecierania szlaków i organizujemy pionierskie w historii polskiej geologii badania. Jest to proces czasochłonny. Od tych badań zależy przyszłość naszych działań w tym obszarze.