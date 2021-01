Tu zaszła zmiana. Czyli, co politycy PiS o górnictwie mówili...

Problemy dotyczące górnictwa nieustannie budzą duże emocje, gdyż to branża nadal oddziałująca na inne sektory polskiej gospodarki (nasza elektroenergetyka nadal - tak czy inaczej - na razie bazuje na węglu). Przedstawiamy mini-kronikę wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości na temat górnictwa z ostatnich lat. Zmiany w ich wydźwięku i fundamentach można określić jednym słowem: radykalne.

Jest tak

- Chcemy, by górnictwo było konkurencyjne, by było podstawą naszej energetyki i kołem zamachowym polskiej gospodarki, ale też by było nowoczesnymi technologiami dzięki współpracy z nauką. To jest plan ambitny, ale możliwy do zrealizowania i będzie on zrealizowany - mówiła wówczas szefowa rządu. I zaznaczyła: - Ten program, który realizuje polski rząd, znalazł nie tylko uznanie Komisji Europejskiej, nie tylko przynosi dobre wyniki gospodarcze, ale zagwarantował stabilizację miejsc pracy i rozwoju branży górniczej. To jest kompleksowa zmiana. I to jest najważniejsze - zaznaczyła Beata Szydło.Premier Mateusz Morawiecki także swoim czasie wypowiadał się o górnictwie z uznaniem.- Górnictwo i górnicy stanowią podstawę polskiej gospodarki i będą kluczową częścią polskiej gospodarki w przyszłości - podkreślił 30 listopada 2018 roku Morawiecki podczas obchodów barbórkowych w Katowicach.Nie byłoby tej transformacji gospodarczej, w której dziś jesteśmy, bez was - stwierdzał też, zwracając się do górników.Podkreślał przy tym, że ludziom, którzy nie pracują pod ziemią, trudno zrozumieć wielki wysiłek i poświęcenie górników. I dziękował im za "trud budowania silnej, nowoczesnej, innowacyjnej Polski".Mateusz Morawiecki przypominał wówczas, że w II Rzeczpospolitej "górnictwo było absolutnym fundamentem państwa", a po II wojnie światowej, w czasach PRL "także było wielkim i niezwykle ważnym osiągnięciem polskiego narodu".- W nowych czasach, w których jesteśmy, górnictwo i górnicy stanowią podstawę gospodarki i będą kluczową częścią gospodarki polskiej w przyszłości. Jestem o tym przekonany - oświadczył 30 listopada 2018 roku szef rządu.A w połowie marca 2019 roku na konwencji PiS w Katowicach skupił się w swoim wystąpieniu m.in. na kwestiach ekonomicznych. Wspominał także o górnictwie.- To, co obiecaliśmy trzy lata temu, co wydawało się niemalże niemożliwe, staje się rzeczywistością. Zachowaliśmy tę perłę przemysłu, polskie koło napędowe, czyli polskie górnictwo, energetykę opartą o górnictwo węglowe, jednocześnie potrafiliśmy rozwijać innowacyjne nowe przemysły, nowe branże, nowe sektory, nowe firmy - chwalił się wówczas Mateusz Morawiecki.Na temat górnictwa wypowiadał się też prezydent Andrzej Duda (formalnie bepratyjny, ale silnie związany z rządząca koalicją).- Dopóki ja pełnię w Polsce urząd prezydenta, dopóty nie pozwolę, by ktokolwiek zamordował polskie górnictwo - oświadczył 4 grudnia 2018 roku prezydent Andrzej Duda podczas Barbórki w Brzeszczach.Wtedy, podczas swojego wystąpienia prezydent wskazał na jedną z proponowanych deklaracji szczytu klimatycznego COP 24 w Katowicach - Just Transition, mówiącą o "sprawiedliwym i solidarnym zmienianiu świata w sensie przemysłowym, po to, aby w jak największym stopniu oszczędzić klimat".- To oznacza przede wszystkim uwzględnianie w tym wszystkim interesów społeczeństw, uwzględnienie interesów ludzi, miejsca pracy, dbałość o rodzinę, o to wszystko, co jest naszą codziennością - wskazywał. - To nie sztuka wszystko zlikwidować i zostawić ludzi bez pracy, zostawić państwo bez zaplecza i załamać gospodarkę.Prezydent tłumaczył, że istotne jest to, aby zmieniać gospodarkę w taki sposób, aby realizować zasadę zrównoważonego rozwoju, a jednocześnie dbać o interesy państwa i społeczeństwa w jak największym możliwym stopniu.W tym kontekście nawiązał do wcześniejszego wystąpienia podczas COP24 w Katowicach, kiedy powiedział, że polska gospodarka w istotnym stopniu bazuje na węglu - i to się nie będzie zmieniało.- Ona nadal będzie się opierała na węglu, oczywiście będziemy realizować miks energetyczny, będziemy realizować naszą strategię, ale węgiel w Polsce jest i będzie - podkreślił Duda.Dodał, że węgiel to największy skarb Polski i mamy jego największe zasoby w Europie. - Proszę się nie martwić, dopóki ja pełnię w Polsce urząd prezydenta, nie pozwolę na to, aby ktokolwiek zamordował polskie górnictwo - oświadczył prezydent Duda.Prezydent podkreślał, że polski przemysł wydobywczy i górnictwo stanowią "jeden z fundamentów polskiej gospodarki", stanowią o bezpieczeństwie energetycznym kraju oraz są "w ogromnym stopniu" gwarancją jego suwerenności energetycznej.Kilka lat temu narracja była taka, jaką konkretnie zarysowaliśmy w przytoczonych wypowiedziach. Potem stosunek do górnictwa, powiedzmy, ewoluował.- Przez obronę części nierentownych kopalń nie można doprowadzić do bankructwa czy upadku całego górnictwa - wskazywał 3 sierpnia 2020 roku wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.Jak mówił, zamykanie kopalń to "niestety twarda konieczność".- Rozumiem, że nikt nie chciałby uczestniczyć w takim procesie, jak zamykanie kopalń, ja też bym nie chciał w tym uczestniczyć - powiedział w jednej ze stacji telewizyjnych. - To nie jest mój wybór, to nie jest moje widzimisię, to niestety twarda konieczność wobec tego, co dzieje się wokół Polski, wobec polityki klimatycznej, tego, że przechodzimy przyspieszony jednak proces transformacji energetycznej, wymuszony na nas przez instytucje europejskie, nie możemy od tego abstrahować - podkreślił Sasin.Dodał też, że zakłada racjonalność partnerów społecznych, polegającą na tym, że przez obronę części nierentownych kopalń nie można doprowadzić do bankructwa czy upadku całego górnictwa, bo to jest ta wielka odpowiedzialność.- To jest odpowiedzialność rządu oczywiście, nas jako właściciela tych kopalń, ale to jest również odpowiedzialność przedstawicieli załogi, związków zawodowych. Nie wierzę w to, że wobec takiej alternatywy nie możemy oczekiwać od związków zawodowych odpowiedzialności i racjonalności działania - wskazywał.24 lipca 2020 roku w Polskim Radiu 24 wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń tez postarał się bliżej scharakteryzować punkt aktualny widzenia rządu.- Nieuniknione jest realizowanie polityki dekarbonizacji, jest więc konieczność szukania technologii, które będą czyste i neutralne klimatycznie, ale mogą być one oparte na węglu, np. produkcji gazu z węgla. Węgiel nadal będzie więc paliwem, ale takim schyłkowym dla gospodarki - mówił.W sumie - w kontekście dawniej i dziś: tu zaszła zmiana. Zestawienie dowodzi, jak politycy PiS-u w ostatnich latach, wypowiadając się o górnictwie, diametralnie odmienili narrację.Zobacz także: Barbara Piontek, PGG: Nie wolno się zgodzić na szokową transformację