Glencor, szwajcarsko-brytyjski koncern handlujący surowcami w lipcu 2023 roku sprowadził do Wielkiej Brytanii 5 tysięcy ton rosyjskiej miedzi z wykorzystaniem tureckiego pośrednika, wynika ze śledztwa przeprowadzonego przez dziennikarzy londyńskiego dziennika Financial Times.

Dziennikarze londyńskiego dziennika ekonomicznego Financial Times przeprowadzili śledztwo w sprawie importu do Wielkiej Brytanii surowców, w tym metali nieżelaznych od rosyjskich producentów. Okazało się, że koncern Glencor zajmujący się handlem i wydobyciem surowców, produktów rolnych i chemicznych zakupił w lipcu 2023 roku co najmniej 5 tysięcy ton miedzi od rosyjskiego dostawcy.

W przygotowanym w tej sprawie raporcie ujawniono, że miedź została kupiona od Ural Mining and Metallurgical Company (UMMC), dla zobrazowania transakcji zamieszczono w tekście kopię dokumentów celnych dotyczących dokładnie tej transakcji.

Zgodnie z obowiązującymi sankcjami nałożonymi na wymianę handlową przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię, rosyjskie metale nieżelazne, w tym także miedź nie są objęte zakazem handlu. Spółka wydobywająca rudę miedzi i produkującą miedź elektrolityczną UMMC także nie jest na liście sankcyjnej. Jednak główny akcjonariusz, którym jest uzbecki miliarder Iskander Machmudow, wspierający politykę Kremla, wpisany jest na listę sankcji ogłoszoną przez brytyjskie ministerstwo handlu.

Dostawa miedzi odbyła się drogą morską z wykorzystaniem tureckiego pośrednika, który dostarczył towar do włoskiego portu. Tam przeładowano metal na inny statek i dostarczono do klienta w Wielkiej Brytanii.

Przedstawiciele spółki Glencor wyjaśnili, że umowa na dostawę miedzi została podpisana z UMMC jeszcze przed rosyjską agresją na Ukrainę i wprowadzeniem sankcji przez Unię Europejską i Wielką Brytanię. Oficjalne stanowisko jest takie, że obecnie nie są realizowane żadne dostawy miedzi od rosyjskich producentów.

Jednak dla Unii Europejskiej powinien to być kolejny sygnał, że tureckie firmy wykorzystują swoje uprzywilejowane relacje handlową z Rosją i ułatwiają jej skuteczne omijanie sankcji gospodarczych. Jak pokazują kolejne przykłady, nie brakuje także chętnych na zakup tańszych surowców.

Glencor to szwajcarsko-brytyjska spółka zajmująca się światowym handlem i wydobycie surowców. W ramach zrealizowanych kontraktów w 2022 roku grupa kontrolowała 60 procent globalnego handlu cynkiem, 50 procent handlu miedzią, 9 procent handlu zbożem, 4 procent handlu produktami chemicznymi i 3 procent handlu ropą naftową.

Przychody przekroczyły 250 miliardów dolarów, a zysk netto 16,5 miliardów dolarów. Działalność prowadzi przez główne biura w Londynie, Rotterdamie i Szwajcarii.