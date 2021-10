Przyszliśmy pokazać, że Turów jest, był i będzie. Jesteśmy dziś pokojowi, ale jak będzie trzeba, to zablokujemy całą Unię Europejską - mówił podczas manifestacji w Luksemburgu szef Solidarności w kopalni węgla brunatnego Turów Wojciech Ilnicki.

Działając z upoważnienia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność postanawiam wydać w trybie zabezpieczenia do czasu rozstrzygnięcia przez Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność wniosku, decyzję o natychmiastowym zawieszeniu funkcjonowania TSUE - zaznaczył szef Solidarności Piotr Duda.

Bronimy polskiej suwerenności. Suwerenności energetycznej i gospodarczej. Nie możemy się zgadzać jako Polacy na bezprawne decyzje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - oświadczył z kolei prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz.

TSUE pokazało żenujący spektakl. Nikt nie raczył wyjść do przedstawicieli Solidarności - związku zawodowego, który walczył o to, aby cała Europa była wolna i odebrać naszą petycję - powiedział przewodniczący NSZZ Solidarność Kopalni Węgla Brunatnego Turów Wojciech Ilnicki po zakończeniu demonstracji.

W piątek w Luksemburgu pod siedzibą Trybunału Sprawiedliwości UE odbył się protest w obronie kopalni węgla brunatnego Turów. Związkowcy rozpoczęli manifestację przed siedzibą TSUE, skąd przemaszerowali pod ambasadę Czech w Luksemburgu. Demonstracja zgromadziła ok. 2 tys. polskich związkowców. Protest był manifestacją sprzeciwu wobec decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), nakazującej wstrzymanie wydobycia węgla w Turowie do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał polsko-czeskiego sporu w tej sprawie. Związkowcy nie zgadzają się na zamknięcie Turowa. W w zamian proponują zamknięcie Trybunału.

W manifestacji wzięli udział m.in. liderzy Solidarności, m.in. przewodniczący związku Piotr Duda, szef Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki "S" Jarosław Grzesik oraz lider śląsko-dąbrowskich struktur Solidarności Dominik Kolorz.

"Zawsze byliśmy solidarni; i dziś musimy być szczególnie solidarni z Turowem. Nie będziemy respektować nakazów i zakazów trybunału niesprawiedliwości" - mówił Kolorz.

Związkowcy wezwali TSUE do "przestrzegania prawa"

Już przed manifestacją związkowcy zapowiadali, że - w odpowiedzi na środek zabezpieczający wydany przez TSUE - przygotują własne "postanowienie zabezpieczające" w postaci symbolicznej decyzji o zamknięciu TSUE. Takie właśnie "postanowienie" odczytał w Luksemburgu Piotr Duda.

"Działając z upoważnienia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, która jako najwyższa władza wykonawcza związku podjęła decyzję o skierowaniu do Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność wniosku o ocenę legalności działalności Trybunału Niesprawiedliwości Unii Europejskiej, postanawiam - jako przewodniczący związku - wydać w trybie zabezpieczenia do czasu rozstrzygnięcia przez Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność wniosku, decyzję o natychmiastowym zawieszeniu funkcjonowania TSUE" - brzmi treść postanowienia szefa "S".

Związkowcy przygotowali też petycję, w której wezwali TSUE do "przestrzegania prawa". Jak podano, delegacja Solidarności nie została wpuszczona do siedziby Trybunału - protestujący zostawili petycję w dziurze w płocie odgradzającym manifestantów od gmachu TSUE.

Demonstracja zakończyła się przed budynkiem ambasady czeskiej w Luksemburgu, gdzie demonstranci przekazali ambasadorowi petycję z apelem, "aby sąsiedzi rozwiązywali swoje problemy między sobą, a nie angażowali w to inne instytucje, które próbują konflikt międzysąsiedzki wykorzystać do realizacji nie polskich ani czeskich, lecz własnych interesów".

Solidarność podkreślała oburzenie związkowców faktem, iż na uczestników demonstracji czekały w Luksemburgu zasieki, drut kolczasty i policyjne wozy opancerzone.

Manifestacja w obronie polskiej suwerenności

W manifestacji przed siedzibą Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu, wzięli też udział przedstawiciele środowisk związanych z Marszem Niepodległości.

"Bronimy polskiej suwerenności. Suwerenności energetycznej i gospodarczej. Nie możemy się zgadzać jako Polacy na bezprawne decyzje - pożal się Boże - Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Manifestujemy w imieniu wszystkich Polaków. Bo interes narodowy jest interesem wszystkich Polaków bez względu na podziały polityczne, nawet jeśli są one bardzo głębokie" - oświadczył prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz.

"TSUE pokazało żenujący spektakl"

Piątkowy protest w Luksemburgu miał pokojowy przebieg. Przewodniczący NSZZ Solidarność Kopalni Węgla Brunatnego Turów Wojciech Ilnicki po zakończeniu demonstracji powiedział, że "TSUE pokazało żenujący spektakl". "Nikt nie raczył wyjść do przedstawicieli Solidarności - związku zawodowego, który walczył o to, aby cała Europa była wolna i doprowadził do upadku komunizmu - i odebrać naszą petycję, a nam tak szczerze mówiąc po ludzku zrobiło przykro" - powiedział związkowiec.

Dodał, że związkowcy wywiesili na płocie przed TSUE "postanowienie o zamknięciu Trybunału". "Petycję zaś wrzuciliśmy im przez płot" - powiedział.