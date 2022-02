Twierdzi, że Platforma mogłaby zrobić dla węgla więcej, niż robi PiS

Ważne sprawy załatwia się w kuluarach, a nie poprzez media czy billboardy. Stąd sądzę, że gdyby dzisiaj rządziła Platforma Obywatelska - widząc to, co dzieje się obecnie na rynku paliw - próbowała by się w UE jakoś dogadać bez zacietrzewienia i wymachiwania szabelką. Niewykluczone, że Platforma lepiej by sobie poradziła z problemem i renegocjowała daty odchodzenia od wydobycia węgla w Polsce tak, żeby to odchodzenie opóźnić - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Marian Kostempski, były prezes Kopeksu.

Jego zdaniem narzekanie w mediach przez polityków PiS-u na politykę klimatyczną UE niczego nie da.- Ważne sprawy załatwia się, jak wiadomo, w kuluarach a nie poprzez media czy billboardy - podkreśla Marian Kostempski. - Stąd sądzę, że gdyby dzisiaj rządziła Platforma - widząc to, co dzieje się obecnie na rynku paliw - próbowała by się w UE jakoś dogadać bez zacietrzewienia i wymachiwania szabelką. Niewykluczone, że Platforma lepiej by sobie poradziła z problemem i renegocjowała daty odchodzenia od wydobycia węgla w Polsce tak, żeby to odchodzenie opóźnić. Natomiast PiS-owi będzie z tym trudno, bowiem ma takie relacje w Unii Europejskiej, jakie ma - ocenia Kostempski.Jego zdaniem trzeba się przyjrzeć zasobom węgla w poszczególnych kopalniach i nie robić pochopnych ruchów.- Uważam, że przykładowo przewodniczący Sierpnia 80 Bogusław Ziętek ma trafne spostrzeżenia - także w zakresie węgla koksowego w kopalniach Halemba i Bielszowice - ocenia Marian Kostempski. - Nie należy tego z góry negować, tylko się tym zająć, bo szkoda byłoby utracić te zasoby. Należy wszystko wnikliwie zanalizować i policzyć. Sądzę, że pozostałe związki zawodowe także by temu przyklasnęły. Ponadto polski rząd mógłby pozwolić, żeby to górnicze związki zawodowe przejęły inicjatywę o tyle, aby na agendzie unijnej przedstawiły swoje wnioski i postulaty dotyczące wydobywania węgla w Polsce. To mogłoby być pomocne w osiągnięciu celu. Tak, aby spowolnić odchodzenie od wydobycia w kraju - zaznacza Kostempski.Czytaj również: W Polsce jest miejsce na co najmniej dwie lub trzy takie spółki, jak JSW Zwraca przy tym uwagę, że obecnie doskonale widać, jak ważny jest dostęp do własnych surowców i nie należy się spieszyć z odchodzeniem od wydobycia węgla, tylko robić swoje i zapewnić sobie suwerenność energetyczną w kolejnych latach.- W Unii Europejskiej ścierają się różne koncepcje i różne interesy. Jedni chcą odchodzić od atomu, inni z kolei chcieliby budować elektrownie jądrowe. Jedni chcą postawić na gaz w energetyce, a inni są w tym obszarze sceptyczni - wskazuje Kostempski. - My mamy zasoby węgla i musimy o ten węgiel bardzo mocno powalczyć. Niemcy stawiają na gaz, który będą sprowadzać z Rosji i na nim zarabiać. Z kolei Francja stawia na atom. My musimy walczyć o węgiel - teraz jest czas na to, by walczyć o utrzymanie swojej suwerenności energetycznej. W przeciwnym wypadku zostaniemy zmarginalizowani - dodaje Marian Kostempski.I wskazuje, że PiS na przestrzeni ostatnich lat całkowicie zmienił swoją narrację wobec węgla i jego roli w polskiej elektroenergetyce.- Oni tam w PiS-ie sami nie są zgodni i nie są przekonani co do znaczenia węgla jako paliwa - podkreśla Kostempski. - Natomiast wiedza ekspercka w tym obszarze w przypadku tego rządu jest na żenująco niskim poziomie. Pojawiają się różne opinie. W tym również i takie, że być może PiS odpuścił sprawy górnictwa, bo coś mu obiecano w zamian na arenie unijnej. Nie brakuje tego typu przypuszczeń. W najbliższym czasie szykują się niedobory energii i zapotrzebowanie na węgiel - jako stabilne paliwo - także w Unii Europejskiej będzie znaczące - podsumowuje Marian Kostempski.Zobacz także: Węgiel idzie na rekord i nawet Europa nie jest w stanie mu się oprzeć