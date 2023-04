Tylko dzięki specustawie zyskamy dostęp do potężnego złoża węgla

Uważamy że w zaktualizowanym PEP 2040 powinien się znaleźć zapis o uruchomienie inwestycji Złoczew bez którego w polskim systemie energetycznym pojawi się wyrwa niezwykle trudna do załatania - zaznacza w swoim stanowisku związek zawodowy Odkrywka KWB Bełchatów.

4 kwietnia Międzyzakładowy Związek Zawodowy Odkrywka KWB Bełchatów wystosował oświadczenie.

Wskazuje w nim między innymi, że w związku z aktualizacją Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, powinno dojść do tej inwestycji w nowe inwestycje w złoża węgla brunatnego, a takim niewątpliwie jest złoże Złoczew.

Związek podkreśla, że jeżeli rząd go zbędzie w tej sprawie, to dojdzie do protestów.

"Międzyzakładowy Związek Zawodowy Оdkrywka KWB Bełchatów stoi na stanowisku, iż w związku z aktualizacją Programu dla Polskiej Energetyki PEP 2040, powinno dojść do tej inwestycji w nowe inwestycje w złoża węgla brunatnego, a takim niewątpliwie jest złoże Złoczew, ze względu na zmiany jakie zachodzą w geopolityce. Nikt wcześniej nie domyślał się w najgorszych z możliwych scenariuszy, że dojdzie do napaści Rosji na Ukrainę i nikt nie przypuszcza, kiedy ta wojna się zakończy i czy agresor nie zaatakuje państw ościennych.

Wcześniej wskazywano, że paliwem przejściowym w procesie transformacji energetycznej będzie gaz, niestety wybuch wojny na Ukrainie szybko zweryfikował te plany i dziś jest już ten plan nieaktualny. Naszym zdaniem Polska jako Kraj posiadający olbrzymie pokłady węgla kamiennego i brunatnego, oraz kopalin towarzyszących powinna stać na straży sczerpania tych złóż, które w energetyce są stabilnym źródłem energii elektrycznej od zarania dziejów.

W przypadku odkrywki Złoczew złoże zostało rozpoznane pod względem ekonomicznym i technologicznym, a także geologicznym

Nie jesteśmy przeciwni budowie w Polsce elektrowni atomowej, ale zanim ona powstanie, to minie około trzydzieści lat, jeżeli w ogóle taka inwestycja w atom zostanie u nas zrealizowana. W przypadku odkrywki Złoczew złoże zostało rozpoznane pod względem ekonomicznym i technologicznym, a także geologicznym. Uzyskano w jego wyniku zgody społeczne, które są niezmiernie ważne przy rozpoczęciu tak ważnych dla gospodarki inwestycji.

Uważamy że w zaktualizowanym PEP 2040 powinien się znaleźć zapis o uruchomienie inwestycji Złoczew bez którego w polskim systemie energetycznym pojawi się wyrwa niezwykle trudna do załatania. Uważamy, że specustawa jest tu jedynym wyjściem, żeby zrealizować inwestycję w odkrywkę Złoczew. Zasoby złoża szacowane są na około 500 mln ton węgla.

To zabezpieczyłoby Kraj w energię elektryczną do momentu powstania i uruchomienia elektrowni jądrowej. W przeciwnym przypadku będzie dramat, bo węgiel w obecnych odkrywkach KWB Bełchatów skończy się w 2026 roku w polu Bełchatów i około 2036 roku w odkrywce Szczerców. Poza tym nie wiemy, co będzie kiedy dojdzie do kolejnych wyborów w Unii Europejskiej.

Niewykluczone, że oszalała polityka dekarbonizacji - forsowana przez Fransa Timmermansa, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej - pójdzie do kosza. Już widać rosnące zniechęcenie kosztami tej transformacji energetycznej w Niemczech. Mimo to Unia forsuje restrykcyjne rozwiązania, w tym między innymi zakaz sprzedaży kotłów gazowych od 2029 roku, czy też wygórowane wymagania w zakresie efektywnści energetycznej domów i innych obiektów. W przyszłości ma nastąpić odejście od samochodów z silnikami spalinowymi. Tego typu rozwiązania będą bardzo dotkliwe dla polskiego społeczeństwa, będą one wpędzały ludzi w szpony ubóstwa.

Spolegliwość rządu Mateusza Morawieckiego w tym zakresie wręcz poraża. Niepotrzebnie premier Mateusz Morawiecki zgodził się na pakiet Fit for 55.Pakiet Fit for 55, który jest szkodliwy społecznie, gospodarczo i ekonomicznie, oznacza dla społeczeństwa podwyższenie kosztów życia i jeszcze większą drożyznę.

Inwestycja w odkrywkę Złoczew wpisywałaby się w pojęcie sprawiedliwej transformacji i stanowiłaby stabilizację polskiej energetyki. Zdajemy sobie sprawę, że sama energetyka wiatrowa oraz fotowoltaika nie są nam w stanie zapewnić dostatecznych ilości energii, mogłyby one być tylko dodatkiem. Prof. Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej, ceniony ekspert ds. energetyki, wskazał, że energii elektrycznej będzie w Polsce brakowało po roku 2025 w wymiarze ponad 600 godzin rocznie. To oznaczałoby brak energii elektrycznej przez jeden miesiąc w ciągu roku.

Dziwić może zachowanie premiera Mateusza Morawieckiego, który przyjął politykę klimatyczną narzuconą przez UE bez wahania

W tym kontekście dziwić może zachowanie premiera Mateusza Morawieckiego, który przyjął politykę klimatyczną narzuconą przez UE bez wahania, mając wiedzę że polska energetyka nie jest przygotowana na rewolucyjne rozwiązania.

Fundusze Sprawiedliwej Transformacji nie zabezpieczą naszych miejsc pracy, nie nakarmią dziesiątek tysięcy mieszkańców Bełchatowa i okolic, nie spłaci zobowiązań bankowych tysięcy pracowników, którzy byli mamieni uruchomieniem Złoczewa i przez lata i osiedlili się całymi rodzinami na tych terenach.

Przy takim podejściu okolice Bełchatowa będą za jakiś czas przypominać drugi Wałbrzych, społeczeństwo zubożeje i wzrośnie przestępczość, czy o to chodzi Panu Premierowi?

Z niedowierzaniem przyglądamy się jego działaniom w lobbowaniu wiatraków, których moce uzależnione są od anomalii pogodowych. Nasi zachodni sąsiedzi uruchamiają pomimo protestów społecznych nowe odkrywki węgla brunatnego, gdyż zdają sobie doskonale sprawę że jest to najtańsze paliwo energetyczne, a na nim opiera się rozwój gospodarczy Kraju.

Jako związkowcy, pracownicy i społeczność Bełchatowa tematu Złoczewa na pewno nie odpuścimy. Jeżeli rząd nas zbędzie w tej sprawie, to dojdzie do protestów. Jakiś czas temu minister klimatu i środowiska Anna Moskwa spotkała się z nami w Łodzi i wskazała, że przeanalizują jeszcze raz kwestię Złoczewa. Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i jego rządowi przypominamy, że Bełchatów i okolice utrzymują się z kopalni oraz Elektrowni Bełchatów. Jest także mnóstwo firm, które kooperują z kopalnią i elektrownią. Zatem nam nie wystarczy, że z Unii popłyną tu jakieś środki. To byłaby kropla w morzu potrzeb.

Rewolucyjne podejście do dekarbonizacji, przyśpieszy tylko proces ubóstwa społeczno-gospodarczego w kraju

Brak realizacji odkrywki Złoczew spowoduje ogromną wyrwę w systemie elektroenergetycznym, którą będzie trudno załatać, a na pewno nie załatają jej szkiełka fotowoltaiczne czy wiatraki. Rezygnacja z węgla w trybie rewolucyjnym nie poprawi zachodzących zmian klimatycznych, na które człowiek, czy gospodarki świata mają znikomy wpływ. Tak rewolucyjne podejście do dekarbonizacji, przyśpieszy tylko proces ubóstwa społeczno-gospodarczego w naszym Kraju! Nie poddamy się bez walki o suwerenność i bezpieczeństwo energetyczne Kraju! Polska energetyka z polskiego węgla!" - zaznaczono na końcu.

Stanowisko zostało wysłane do premiera Mateusza Morawieckiego, a także do ministra aktywów państwowych; ministra klimatu i środowiska; ministra sprawiedliwości oraz do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.