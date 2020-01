Ubiegły rok w górnictwie tragiczniejszy od poprzedniego

W 2019 roku w polskim górnictwie doszło do 23 wypadków śmiertelnych. W tym w górnictwie węgla kamiennego doszło do 16 wypadków śmiertelnych. W górnictwie rud miedzi do 5 wypadków śmiertelnych, natomiast w górnictwie odkrywkowym do 2 wypadków śmiertelnych.