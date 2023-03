Uchronić kopalnie przed armagedonem. Decydują się losy polskiego górnictwa

Dyskutowane obecnie w Parlamencie Europejskim regulacje wprowadzają od 2027 roku normę 5 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla innego niż koksowy, a od roku 2031 - 3 tony metanu na 1000 ton węgla, w tym koksowego.

Polskie kopalnie emitują więcej - średnio od 8 do 14 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla, zostałyby więc obłożone wysokimi karami za przekroczenie norm - w Polskiej Grupie Górniczej byłoby to ok. 1,5 mld zł rocznie.

Miałoby to wejść w życie już w 2027 roku. A w 2031 roku miałoby też objąć kopalnie węgla koksowego.

Będziemy zabiegać o kompromis w unijnym rozporządzeniu metanowym

- Nie wyobrażam sobie, żeby to rozporządzenie nie zostało złagodzone - zaznaczył w rozmowie z portalem WNP.PL Marek Wesoły, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. - Będziemy zabiegać o kompromis w unijnym rozporządzeniu metanowym, dający możliwość emitowania przez polskie kopalnie 8 ton metanu na 1000 ton wydobywanego węgla. Gdyby natomiast udało się nam osiągnąć możliwość emitowania przez kopalnie 8 ton metanu na 1000 ton wydobywanego węgla, to byłby to bolesny, ale jednak kompromis. Taki, dzięki któremu nie doszłoby u nas do zamykania kopalń - wskazał Marek Wesoły.

Jeżeli nie udałoby się nam osiągnąć kompromisu i polskie kopalnie zostałyby zamknięte, to skazano by Polskę na import węgla kamiennego z Azji, Afryki i obu Ameryk w ilościach około 60 mln ton na rok przez co najmniej najbliższych 30 lat.

- Czyli tak długo, aż nie powstanie realna alternatywa dla węgla w Polsce. Przecież wydobywamy węgiel nie dlatego, że lubimy, tylko dlatego, że polska gospodarka go potrzebuje - zaznacza Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

I dodaje, że korzystniej byłoby węgiel dostarczać polskiej elektroenergetyce i gospodarce ze Śląska i Lubelszczyzny zamiast z Indonezji, Kolumbii czy Australii.

Szef górniczej Solidarności Bogusław Hutek zwraca uwagę na to, że absurdem jest objęcie przepisami kopalń węgla koksowego, który przecież UE umieściła na liście surowców o krytycznym znaczeniu, jako składnika niezbędnego do produkcji stali.

W odróżnieniu od kopalń w UE, dostawcy węgla z zewnątrz nie będą podlegać restrykcjom rozporządzenia

- W przypadku Jastrzębskiej Spółki Węglowej Unia Europejska sama sobie strzela w kolano. Skoro ogłosiła, że węgiel koksowy jest surowcem krytycznym, to dlaczego teraz chce go wyeliminować? To przecież absurd, chyba że jest w tym podwójne dno? - pyta Bogusław Hutek.

Wskazuje również na nierówne traktowanie producentów unijnych węgla. W odróżnieniu od kopalń w UE, dostawcy węgla z zewnątrz nie będą podlegać restrykcjom rozporządzenia.

- Problem jest taki, że dyrektywa zakłada, że każdy importer węgla do Polski składa jedynie deklaracje. I nawet jeśli nie będzie wiedział jaka jest metanowość na jego kopalni, to nic nie musi wpisywać, bo nikt go nie sprawdzi - tłumaczy Hutek.

I ocenia, że kopalń absolutnie nie będzie stać na opłacanie kar, które mają być „drastyczne i zniechęcające” (ich możliwą wysokość w samej tylko Polskiej Grupie Górniczej oszacowano na około półtora miliarda złotych rocznie). Przy tym system EU ETS to może być igraszka. Wiele wskazuje na to, że żadnej polskiej kopalni nie będzie bowiem stać na to, żeby płacić tak drakońskie kary.