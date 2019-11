Uda się wydobyć węgiel ze złoża Paruszowiec? Inwestor czeka na ważną decyzję

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Katowicach przedłużyła postępowanie środowiskowe, dotyczące potencjalnej eksploatacji złoża węgla Paruszowiec w Rybniku (Śląskie) przez prywatnego inwestora. Decyzja w tej sprawie zapadnie prawdopodobnie do 20 grudnia tego roku.

Gawęda poinformował, że eksploatacja złoża Paruszowiec była analizowana jeszcze w latach 80. ub. wieku przez ówczesne gwarectwo węglowe, a w latach 90. próbę dotarcia do położonego tam węgla podjęła kopalnia Chwałowice - dziś część należącej do Polskiej Grupy Górniczej kopalni ROW."Udostępnienie i projektowana eksploatacja pokładów na Paruszowcu pokazała, że to są pokłady nieperspektywiczne, o bardzo dużym nachyleniu, dużym zróżnicowaniu, o wielu wycienieniach, bardzo mocno zawodnione, z występującymi solankami. W związku z tym kopalnia Chwałowice odstąpiła od tego; później powstawała Rybnicka Spółka Węglowa, która definitywnie i kategorycznie odstąpiła od projektu budowy kopalni na Paruszowcu" - mówił w październiku wiceminister, wskazując, iż ta decyzja spółki oznaczała również, iż na powierzchni mogły powstawać budowle niezabezpieczone na znaczące wpływy eksploatacji górniczej - tym bardziej szkodliwe dla powierzchni byłoby podjęcie jej w tym rejonie obecnie.Wiceminister zaznaczał, że inwestor nie zwracał się bezpośrednio do resortu energii w sprawie budowy kopalni.