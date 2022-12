Ulicami Tarnowskich Gór przeszła Parada Górnicza

Przedstawiciele stowarzyszeń, spółek górniczych i instytucji związanych z tą branżą oraz władz wzięli w niedzielę udział w uroczystościach barbórkowych w Tarnowskich Górach. Przez centrum miasta przeszła Parada Górnicza.

Choć w Tarnowskich Górach, znanych z górnictwa kruszcowego, od wielu lat nie jest prowadzone wydobycie, tożsamość górnicza jest bardzo silna, a tradycje z nią związane wciąż są kultywowane.

- Wszystko jest dzięki górnictwu - powiedział z okazji prezes SMZT Zbigniew Pawlak.

Parada Górnicza to tradycja sięgająca lat 30. XX w.

To w Tarnowskich Górach, już w 1721 r., narodził się kult św. Barbary.

Pochód wyruszył z pl. Wolności i przy muzyce górniczej orkiestry z Miechowic przeszedł na rynek, gdzie uczestników uroczystości powitał burmistrz miasta Arkadiusz Czech. W Paradzie szli m.in. przedstawicie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej (SMZT), które zorganizowało obchody, ratownicy z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu czy postaci w strojach historycznych. Uroczystość zgromadziła też przedstawicieli kopalń w Bochni i Wieliczce, a także firm i urzędów górniczych.

"Jeśli się rozejrzymy, wszystko jest dzięki górnictwu - albo bezpośrednio albo pośrednio. My to czujemy najbardziej, jak szlachetny jest to zawód" - powiedział prezes SMZT Zbigniew Pawlak. Jak zaznaczył, mimo że ostatnia kopalnia działająca w Tarnowskich Górach została zamknięta ponad sto lat temu - w 1913 r. - tradycje górnicze w tym mieście są ciągle żywe. "My już w piątym pokoleniu przez cały czas kultywujemy to dziedzictwo, również to niematerialne" - podkreślił.

Po przemówieniach na rynku uczestnicy Barbórki przeszli do pobliskiego kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, gdzie odbyła się uroczysta msza św. z muzyczną oprawą orkiestry górniczej i zespołu Kameralnego Zespołu Wokalnego In Tempore z Tarnowskich Gór.

W okresie międzywojennym ówczesny burmistrz Tarnowskich Gór Fryderyk Antes na łamach jednej z gazet zapraszał do świętowania Barbórki słowami: "Niechaj staną do szeregów ci, którzy pracują w kopalniach, jak i ci, którzy sterani ciężką pracą górniczą odpoczywają po długich latach pracy". Zwyczaj sprzed prawie wieku powrócił do miasta z inicjatywy SMZT w 2019 r. W kolejnych latach Parada nie odbyła się z powodu pandemii.

Tarnowskie Góry od XVI wieku były ważnym ośrodkiem górnictwa srebra, ołowiu i cynku. W 1838 r. powstała tu pierwsza szkoła górnicza na Śląsku. Pod miastem biegnie rozległy labirynt chodników, wyrobisk komorowych i odwadniających sztolni. Turyści mogą zobaczyć część tamtejszego podziemnego świata w Zabytkowej Kopalni Srebra i Sztolni Czarnego Pstrąga.

Broni się tradycji górniczej, nie tylko paradą, ale i działaniami prawnymi międzynarodowymi

SMZT, które kilka lat temu doprowadziło do wpisu tarnogórskoich zabytków na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO zabiega o to, by górnicze tradycje kopalni kruszcowych ziemi tarnogórskiej znalazły się na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Chodzi m.in. o kult św. Barbary i jedno z pierwszych bractw patronki górników, bergfesty, czyli górnicze święta, uruchomienie pierwszej w tej części Europy maszyny parowej oraz turystykę industrialną.

Jak podają przedstawiciele Stowarzyszenia, to w Tarnowskich Górach, już w 1721 r., narodził się kult św. Barbary. Założone wówczas przez jezuitów bractwo św. Barbary w 1747 r. zatwierdził w specjalnej bulli papież Benedykt XIV. Równocześnie założono księgę bractwa, w której zapisywano nowych członków i wybudowano kaplicę ku czci świętej.