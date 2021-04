Umowa dla górnictwa uzgodniona, płace też. Kluczowa będzie decyzja KE

22 kwietnia przedstawiciele rządu oraz strony społecznej uzgodnili treść umowy społecznej dotyczącej przyszłości górnictwa i transformacji Śląska. W środę 28 kwietnia dokument ma zostać parafowany. Ostateczne podpisanie nastąpi po uzyskaniu zgód organów statutowych central związkowych. Podczas obowiązywania umowy, zatem do 2049 roku, poziom indeksacji płac ma być wypracowywany w drodze negocjacji związków z pracodawcami przy udziale przedstawicieli rządu. Takie uzgodnienia będą odbywały się najpewniej raz na cztery lata.

Wszystko zależeć będzie od decyzji KE

- Oprócz uzgodnionej treści umowy społecznej mamy również cztery załączniki – zaznaczył Artur Soboń.Pierwszy z nich określa zasady pomocy publicznej, w drugim wymienia się inwestycje, które mają być realizowane.- Kolejny określa o jakie gminy górnicze nam chodzi, a ostatni z załączników wskazuje na instrumenty pomocowe dla firm okołogórniczych oraz lokalnych wspólnot, jakimi są gminy - wskazał Soboń.Samo podpisanie umowy społecznej jeszcze nic nie załatwia, bowiem kluczowe będzie szybkie przejście do realizacji tej umowy, a zatem uzyskanie zgody Komisji Europejskiej.Oficjalne parafowanie umowy społecznej zostało zapowiedziane na środę 28 kwietnia. Ostateczne podpisanie tego dokumentu nastąpi dopiero po uzyskaniu zgód organów statutowych central związkowych, które uczestniczyły w pracach nad treścią umowy.Następnie umowa zostanie przekazana Komisji Europejskiej do notyfikacji. Dopiero po zaakceptowaniu dokumentu przez KE jego zapisy będą mogły wejść w życie. Proces notyfikacyjny ma się rozpocząć w maju.Wiceminister Soboń wyraził przekonanie, że Komisja Europejska zaakceptuje polski program odchodzenia od wydobycia węgla i zgodzi się na zaproponowane w nim instrumenty pomocy publicznej. Zgoda Komisji jest warunkiem wejścia umowy w życie.- To jest niezbędne dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce i jest to całkowicie uzasadnione. Pracujemy nad tym, żeby wniosek prenotyfikacyjny był dokumentem, który Komisja zaakceptuje - powiedział wiceminister Soboń.I zaznaczył, że Komisja otrzyma do akceptacji "spójny system różnego rodzaju instrumentów pomocy publicznej, które KE zna i które były stosowane w innych państwach lub też w Polsce są w jakimś zakresie stosowane dzisiaj".Strony uzgodniły, że w toku realizacji umowy społecznej będą wzajemnie informować się i spotykać, aby ścieżka transformacji była realizowana wspólnie. Umowa społeczna będzie kompleksowo regulować proces stopniowej likwidacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce do 2049 roku, połączony z procesem transformacji gospodarczej regionu Górnego Śląska.Umowę uzgodniono, natomiast pozostaje szereg wątpliwości natury bardziej ogólnej: czy zdołamy wypracować w miksie energetycznym realną alternatywę dla węgla, czy też skończy się na konieczności dużego importu węgla oraz energii elektrycznej. Pozostaje też pytanie o poziom cen prądu na przestrzeni kolejnych lat. W tym obszarze trudno raczej o optymizm.Zobacz także: Bisko umowy społecznej dla górnictwa. Ale i tak o wszystkim zadecyduje KE