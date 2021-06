Umowa społeczna dla górnictwa podpisana, ale schody dopiero się zaczynają

Umowa społeczna regulująca zasady stopniowej likwidacji górnictwa węgla kamiennego energetycznego jest już podpisana. Na osi czasu zapisano, że kopalnie węgla kamiennego energetycznego mają zakończyć wydobycie w 2049 roku. Jednak schody dopiero się zaczynają, bowiem wejście porozumienia w życie zależeć będzie od zgody Komisji Europejskiej (KE) na pomoc publiczną dla kopalń.

Łatwo nie będzie

Pamiętać o nowoczesnych technologiach węglowych

Z kolei wysokość jednorazowej odprawy określono na 120 tys. zł netto. Przy czym jednorazowa odprawa pieniężna nie będzie przysługiwać pracownikom mogącym skorzystać z urlopu górniczego lub urlopu dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla.Pracownik, który zdecyduje się na skorzystanie z urlopu górniczego, bądź weźmie jednorazową odprawę, nie będzie mógł zostać ponownie zatrudniony w spółkach sektora górniczego kontrolowanych przez Skarb Państwa. Nie będzie też mógł podjąć pracy dołowej w firmach zewnętrznych świadczących usługi na rzecz tych spółek.Osobny rozdział umowy społecznej poświęcono instrumentom wsparcia gospodarczej transformacji regionu, której celem będzie zapełnienie luki po górnictwie węgla kamiennego Jednym z nich ma być utworzenie Funduszu Transformacji Śląska, który miałby funkcjonować na zasadach zbliżonych do Polskiego Funduszu Rozwoju. Zadaniem FTŚ ma być przede wszystkim finansowanie inwestycji w tworzenie nowych miejsc pracy wysokiej jakości, które zrekompensują stopniowe ograniczanie zatrudnienia w sektorze górniczym.Czas pokaże, jak do umowy społecznej odniesie się Komisja Europejska. W tym zakresie jest sporo sceptycyzmu. Ekolodzy negatywnie oceniają umowę społeczną dotyczącą branży węglowej.- Porozumienie rządu ze związkowcami jest niczym innym jak mydleniem oczu społeczeństwu i umyciem rąk od odpowiedzialności za sprawiedliwą transformację sektora węglowego w Polsce. Górnicy otrzymują złudzenie, które zaraz pryśnie - ocenia Joanna Flisowska z Greenpeace Polska, ekspertka Koalicji Klimatycznej. - Wygląda na to, że ta hucpa jest po to, by rząd mógł zrzucić odpowiedzialność za zamykanie kopalń na "złą Unię". To cyniczne i nieodpowiedzialne zachowanie ministra Sasina i rządu Mateusza Morawieckiego, którzy skazują nas na chaos w górnictwie i energetyce oraz na nagłe zamknięcia kopalni czy elektrowni, które będą wymuszane jeżeli nie przez politykę klimatyczną to przez czynniki ekonomiczne. Tego chaosu wciąż możemy uniknąć, ale konieczne jest wyznaczenie daty odejścia od węgla do 2030 roku - dodaje Joanna Flisowska.W umowie potwierdzono ustaloną we wrześniu ubiegłego roku "oś czasu", zgodnie z którą zakłady górnicze mają być wygaszane. Najdłużej, bowiem do 2049 roku, mają wydobywać węgiel: Ruch Chwałowice oraz Ruch Jankowice kopalni zespolonej ROW, należące obecnie do Polskiej Grupy Górniczej, ponadto Lubelski Węgiel Bogdanka, a także Zakład Górniczy Janina i Zakład Górniczy Sobieski, należące obecnie do Tauronu Wydobycie.- Cieszę się, że udało się wspólnie dojść do takiego momentu, że proces odchodzenia od węgla będzie przebiegał w sposób uporządkowany, będący wynikiem pewnego konsensusu - powiedział wicepremier Jacek Sasin w trakcie podpisywania umowy społecznej.O ile podpisany dokument zacznie obowiązywać -wprowadzony zostanie rządowy system wsparcia finansowego polegający na pokrywaniu kosztów nadzwyczajnych ponoszonych przez likwidowane zakłady, dopłatach do kosztów redukcji zdolności produkcyjnych kopalń, a także uwzględnieniu kosztów wynagrodzeń pracowników Polskiej Grupy Górniczej, Tauronu Wydobycie i Węglokoksu Kraj oraz zastosowaniu mechanizmu waloryzującego ich przeciętne miesięczne wynagrodzenia o 3,8 procent w 2022 roku, 3,5 proc. w 2023 roku, 3,4 proc. w 2024 roku i 3,3 proc. w 2025 roku.Do czasu zakończenia wydobycia zakłady objęte umową społeczną będą korzystały z systemu wsparcia w ramach dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych, zgodnie z własnymi programami operacyjnymi. Po zakończeniu wydobycia otrzymają wsparcie finansowe na koszty nadzwyczajne wynikające z procesu likwidacyjnego. Przyjęcie umowy nie kończy prac nad transformacją branży. Ich kolejnym etapem będą negocjacje z Komisją Europejską. I tu mogą się pojawić problemy.- Zdajemy sobie sprawę z tego, że będzie to proces trudny, ale Polska jest w wyjątkowej sytuacji wśród państw Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o wykorzystanie węgla w miksie energetycznym. Dlatego liczę na zrozumienie i przychylność KE w tym zakresie - stwierdził wicepremier Jacek Sasin. - Przypomnę tylko, że proces odejścia węgla w Polsce jest całkowicie zbieżny z polityką klimatyczną KE. Transformacja sektora to wielkie wyrzeczenie nie tylko dla Śląska, ale dla całej Polski. Oczekujemy w zamian zrozumienia i zagwarantowania czasu potrzebnego na transformację - dodał Sasin.Przedstawiciele strony społecznej od długiego czasu wskazują, że ważna będzie przede wszystkim kwestia odbioru węgla przez polskie koncerny energetyczne. Ich zdaniem energetyka musi wywiązywać się ze wszystkich zawartych umów i zacząć odbierać zakontraktowany surowiec, który wydobyły polskie kopalnie. Inaczej bowiem branża zwinie się błyskawicznie.- Wracając do umowy, po raz kolejny trzeba podkreślić, że jej skuteczność będzie uzależniona od realizacji kontraktów zawieranych z polskimi kopalniami przez energetykę - podkreśla Bogusław Hutek, przewodniczący górniczej Solidarności. I wskazuje, że w przeciwnym razie dalsze funkcjonowanie zakładów górniczych szybko stanie pod znakiem zapytania.Wiadomo, że świat nie kończy się na Unii Europejskiej. W Unii prowadzona jest dekarbonizacja i węgiel jest rugowany z miksu energetycznego. Natomiast wydobycie węgla w świecie rośnie. Takie kraje, jak między innymi Chiny, Indie, Rosja czy Indonezja zamierzają zwiększać produkcję węgla.- Przecież poza Unią węgiel ma się dobrze, kraje Azji inwestują w górnictwo i zwiększają wydobycie węgla. Wychodzi zatem na to, że w Europie będziemy zieloną wyspą, gdzie będzie panować drożyzna, bo będzie bardzo droga energia elektryczna - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Marian Kostempski, były prezes Kopeksu. - A klimatu i tak Unia nie uratuje. Znamienne jest to, że ta zmiana nastawienia i narracji rządu w stosunku do węgla i górnictwa była błyskawiczna. Nagle doszło do całkowitej zmiany tego surowca i jego znaczenia dla kraju. A już podpisanie się pod nowym celem redukcji CO2 dla Unii Europejskiej na rok 2030 było moim zdaniem błędem rządu. Ceny uprawnień do emisji CO 2 będą dla nas zabójcze i nas dobiją - ocenia Marian Kostempski.Zwraca przy tym uwagę, że poszczególne kraje mają systemy energetyczne oparte o różne surowce i każdy z tych krajów należy traktować indywidualnie. Polska jest krajem na dorobku, a jej możliwości są ograniczone. - Trzeba między innymi stawiać na czyste technologie węglowe, wokół których jednak teraz w Polsce zapanowała cisza - zauważa Marian Kostempski.W umowie społecznej jest mowa o nowoczesnych technologiach węglowych. Wiadomo bowiem, że warunkiem koniecznym dla zrealizowania zapisanego w umowie harmonogramu wygaszania kopalń są inwestycje w nowoczesne, niskoemisyjne technologie węglowe. Tylko ich wdrożenie może stworzyć rynek zbytu dla węgla produkowanego w polskich kopalniach w kontekście spadku zapotrzebowania na ten surowiec w tradycyjnej energetyce.Wśród inwestycji, które mają zostać zrealizowane w latach 2023-2029, znajdują się między innymi: budowa instalacji do zgazowywania węgla do metanolu i gazu SNG, niskoemisyjnych bloków energetycznych w technologii IGCC, infrastruktury do wychwytywania transportu i składowania dwutlenku węgla oraz zakładu do produkcji niskoemisyjnego paliwa węglowego, które ma być dopuszczone do użytku w gospodarstwach domowych do 2045 roku.Instalacje opisane w umowie mają zostać zbudowane w przemysłowej skali, co pozwoli na ich komercyjne wykorzystanie. Nie będą to projekty o jedynie demonstracyjnym czy pilotażowym charakterze. Teraz w branży zastanawiają się, czy rzeczywiście tego typu inwestycje doczekają się realizacji, czy pozostaną jedynie „publicystyką gospodarczą”, która była przydatna w czasie negocjowania umowy społecznej dla górnictwa. Tak, czy siak samo podpisanie umowy społecznej nie rozwiązuje problemów, które pojawią się w procesie transformacji energetyki. Jeżeli dojdzie do pospiesznego odchodzenia od węgla - bez zapewnienia w jego miejsce realnej alternatywy - to mogą nas czekać perturbacje w zakresie dostaw prądu, którego ceny mogą wielu w najbliższych latach negatywnie zaskoczyć.- Powinniśmy dopominać się o polską ścieżkę transformacji. Nie możemy być karani za to, że produkujemy energię i ciepło z węgla - ocenił w niedawnym wywiadzie dla portalu WNP.PL Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski, przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. suwerenności energetycznej, były wiceminister aktywów państwowych. - Koszty cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla dobiją naszą gospodarkę. To trzeba zmienić - zaznaczył.Jego zdaniem unijna polityka klimatyczna i dekarbonizacja w zastraszającym tempie prowadzą do tego, że już za 3-5 lat będziemy państwem mającym olbrzymie problemy z zapewnieniem Polakom stabilnych dostaw polskiej energii. Będziemy bowiem w coraz większym stopniu uzależnieni od importu energii z Niemiec czy Czech.- W mojej ocenie najważniejsza dla Polski jest dziś reforma unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 - wskazał Kowalski. - Doszliśmy już do ściany. Chyba wszyscy dostrzegają już to zagrożenie. Trzeba zatem podjąć stanowcze działania i negocjować z Brukselą - podkreślił Kowalski.