Umowa społeczna w górnictwie: tak blisko, tak daleko

Po siedmiu godzinach zakończyły się w ostatni piątek, 12 marca, negocjacje zespołu plenarnego dotyczące umowy społecznej dla górnictwa. Niby wiele kwestii już uzgodniono, ale nadal potrzebne są dalsze rozmowy. Między innymi te na linii centrale związkowe-zarządy spółek węglowych w zakresie gwarancji pracy. Dopiero po nich ma obradować zespół plenarny. Rozmowy te zaplanowano na czwartek 18 marca.

Boją się, jak do sprawy podejdzie Komisja Europejska

Odnosząc się do licznych wątpliwości, czy umowa społeczna i pomoc publiczna dla górnictwa zostanie zaakceptowana przez Komisję Europejską, przyznał, że „musi to mieć szczęśliwy koniec w Unii Europejskiej. O wszystkich ryzykach sobie otwarcie mówimy. Nikt z nas nie da gwarancji, że w stu procentach to będzie to, z czym do Unii wyjdziemy, ale chcielibyśmy, żeby do tych stu procent było jak najbliżej”.- Nie wierzę w to, że uda się dotrzymać zobowiązań z porozumienia z 25 września 2020 roku, że kopalnie węgla energetycznego będą likwidowane według przyjętego wówczas harmonogramu i że potrwa to do roku 2049 - podkreślił w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80. - Wyraźnie widać, że rząd ma świadomość, iż harmonogram ten jest nie do utrzymania. Po pierwsze energetyka już teraz zmniejsza odbiór węgla do swoich elektrowni. I tak na przykład w roku bieżącym energetyka nie będzie chciała odebrać tylko od Polskiej Grupy Górniczej siedmiu milionów ton węgla - wskazał Ziętek.I zaznaczył też, że przyjęta przez rząd Polityka energetyczna Polski do 2040 roku zakłada drastyczny spadek zapotrzebowania na węgiel już do roku 2030.- A zatem większość kopalń będzie musiała zostać zlikwidowana przed 2030 rokiem - dodał Bogusław Ziętek, który w tego typu obawach i wątpliwościach nie jest odosobniony. Tego typu obawy podziela bardzo wielu przedstawicieli środowiska górniczego.Zobacz również: Większość kopalń do likwidacji już przed 2030 r. Popyt na węgiel czeka załamanie Nie brakuje także tego typu opinii, że te negocjacje umowy społecznej mogą okazać się zbędne o tyle, że Komisja Europejska nie wyrazi na nie zgody. Gdyby tak się stało, mielibyśmy nie lada problem, bowiem transformacja górnictwa i energetyki to kwestia bezpieczeństwa energetycznego i suwerenności energetycznej, ale również kwestia miejsc pracy. Wiadomo, że miejsca pracy w kopalniach będą musiały być zastępowane nowymi, alternatywnymi miejscami pracy.Kwestia górniczych odpraw, które miałyby wynieść 120 tys. zł netto, także jest różnie odbierana.- Dzisiaj nie widzę żadnego uzasadnienia dla motywowania górników do odchodzenia z kopalń - skomentował dla portalu WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. - Chyba że ktoś wpadł na absurdalny pomysł jeszcze bardziej radykalnego obniżania poziomu wydobycia węgla w Polsce poprzez gwałtowną redukcję zatrudnienia. Ta metoda spowoduje, że ubędzie ludzi. A tym samym obłożenia robót w kopalniach będą niekompletne, co w górnictwie znaczy - niebezpieczne - przestrzegł Jerzy Markowski.Jednocześnie wskazał, że dotyczy to subtelnej granicy norm obłożenia robót, wynikających przede wszystkim z technologii i bezpieczeństwa pracy pod ziemią. Dlatego zdaniem Markowskiego warto, żeby stosowną analizę w tym zakresie przeprowadziły urzędy górnicze.Czytaj także: 120 tys. zł odprawy dla górnika na rękę to wysokie ryzyko dla rządu