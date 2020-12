Umowa społeczna ws. górnictwa w lutym, a w marcu notyfikacja w KE

Umowa społeczna określająca szczegóły transformacji górnictwa węgla kamiennego powinna być podpisana w lutym, by w marcu można było przystąpić do jej notyfikacji w Komisji Europejskiej – uzgodniono podczas wtorkowych rozmów przedstawicieli rządu i spółek węglowych z górniczymi związkami.

"Do rozmów wrócimy w połowie stycznia, tak aby wspólnie pracować nad całością dokumentacji. Zakładam (…), że w lutym powinniśmy być gotowi do prenotyfikacji, a z końcem marca powinniśmy mieć komplet dokumentów - i taki jest dzisiaj harmonogram" - powiedział po rozmowach pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.

Szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz poinformował, że w najbliższych tygodniach związkowcy będą analizować otrzymane we wtorek od przedstawicieli MAP materiały, m.in. wstępną propozycję projektu umowy społecznej. Kolejne spotkanie, które ma rozpocząć faktyczne negocjacje treści umowy, zaplanowano na 13 stycznia przyszłego roku.

"W związku z tym, że prenotyfikacja jest planowana przez rząd na drugą połowę lutego, to wydaje się, że do tej drugiej połowy lutego musi dojść do podpisania umowy społecznej. Mamy nadzieję, że nie nastąpią ze strony rządu żadne niespodziewane wydarzenia" - powiedział Kolorz.

Podczas wtorkowego spotkania w Katowicach, w którego części uczestniczył także minister klimatu Michał Kurtyka, przedstawiciele MAP m.in. przedstawili związkowcom proponowany mechanizm finansowania górnictwa w okresie transformacji.

"Mechanizm finansowania będzie obiektywny, owskaźnikowany, pokazujący realne koszty i pokazujący zakres udzielanej pomocy publicznej, tak aby wypełniał te wszystkie kryteria, jakie wobec dozwolonej pomocy publicznej wymaga UE" - podkreślił wiceminister Soboń.

Obecnie plany i rekomendacje wypracowane w ostatnich tygodniach przez zespoły robocze w spółkach węglowych oceni i zweryfikuje wybrany przez MAP doradca techniczny, którym będzie Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. Na wykonanie zleconego zadania doradca będzie miał osiem tygodni.