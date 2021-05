Umowa z górnikami podpisana. "Odchodzenie od węgla będzie uporządkowane"

Cieszę się, że udało się wspólnie dojść do takiego momentu, że ten proces (odchodzenia od węgla - red.) będzie przebiegał w sposób uporządkowany, będący wynikiem pewnego konsensusu - powiedział w piątek w Katowicach wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Wicepremier Jacek Sasin, wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń oraz liderzy związków zawodowych podpisali w piątek w Katowicach umowę społeczną dla górnictwa.

Umowa społeczna zakłada m.in. wygaszenie kopalń węgla energetycznego do 2049 r, pomoc publiczną dla górnictwa w tym okresie, osłony socjalne dla górników i mechanizmy wsparcia transformacji Śląska.

Wejście porozumienia w życie zależy od zgody Komisji Europejskiej na pomoc publiczną dla kopalń - m.in. dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych oraz finansowanie działań likwidacyjnych i osłon socjalnych dla górników.

Wicepremier Jacek Sasin, wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, szef gabinetu politycznego premiera Krzysztof Kubów, wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio oraz liderzy związków zawodowych podpisali w piątek w Katowicach umowę społeczną dla górnictwa.

Sasin, podczas spotkania ws. sygnowania umowy społecznej dla górnictwa powiedział, że "ramy, które tworzy unijna polityka Zielonego Ładu nie pozostawiają nam innego wyjścia, jak iść w kierunku innych źródeł wytwarzania energii niż węgiel kamienny i węgiel brunatny".

"Nie pozostawia nam to innego wyjścia i dzisiaj mogę powiedzieć: cieszę się, choć to nie jest najlepsze słowo, że udało się wspólnie dojść do takiego momentu, że ten proces (odchodzenia od węgla - red.) będzie przebiegał w sposób uporządkowany, będący wynikiem pewnego konsensusu" - powiedział wicepremier.

Umowa z górnikami została podpisana. Dziękuję stronie społecznej i całej ekipie @MAPGOVPL, która pracowała pod okiem @sobonartur. Duży sukces. Robimy historyczny krok ku dobrej zmianie energetycznej 🇵🇱. — Jacek Sasin (@SasinJacek) May 28, 2021

Jak wskazał, dokument umowy społecznej "został wypracowany przez wiele miesięcy w dyskusjach, w których trudno było uniknąć emocji, bo to dokument, którego wszyscy wolelibyśmy nie podpisywać".

"Nie czuję satysfakcji będąc w tym miejscu, to nie jest tak, że tutaj się spotykaliśmy, bo uznaliśmy że trzeba odejść od górnictwa, od tej gałęzi przemysłu, która jest bardzo ważną gałęzią polskiej gospodarki od wielu lat" - mówił Sasin.

Jak podkreślił górnictwo nie powinno być postrzegane jedynie w wymiarze gospodarczym, gdyż to "również element tradycji tego regionu, wszystko co tworzyło przez prawie 200 lat jego tożsamość".

"Nie dlatego jesteśmy tutaj, ale dlatego, że w takich warunkach znaleźliśmy się w związku z polityką klimatyczną Unii Europejskiej, dlatego, że węgiel jest ostatecznie tym paliwem, które jest najdroższe" - powiedział Sasin, wskazując na koszty związane m.in. z emisją CO2 do atmosfery.

Umowa społeczna w sprawie transformacji górnictwa, parafowana przez strony społeczną i rządową 28 kwietnia, określa zasady i tempo stopniowej likwidacji górnictwa węgla energetycznego oraz mechanizmy wsparcia transformacji Śląska. Dokument został już zaakceptowany przez władze wszystkich związków, uczestniczących w jego negocjowaniu.



Umowa społeczna zakłada m.in. wygaszenie kopalń węgla energetycznego do 2049 r. zgodnie z ustalonym harmonogramem, pomoc publiczną dla górnictwa w tym okresie, osłony socjalne dla górników i mechanizmy wsparcia transformacji Śląska.



Wejście porozumienia w życie zależy od zgody Komisji Europejskiej na pomoc publiczną dla kopalń - m.in. dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych oraz finansowanie działań likwidacyjnych i osłon socjalnych dla górników z kopalń likwidowanych, którzy nie przejdą do czynnych zakładów - urlopów przedemerytalnych (płatnych w wysokości 80 proc. wynagrodzenia) i 120-tysięcznych jednorazowych odpraw pieniężnych.