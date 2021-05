Umowa z górnikami to przykład, że dialog można prowadzić z sukcesem

Podpisana w piątek umowa z górnikami jest przykładem, że taki dialog społeczny można z sukcesem prowadzić i to będzie nasz główny argument przed Komisją Europejską - podkreślił w Katowicach wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.

Soboń przypomniał, że został zobligowany przez premiera jak i ministra aktywów państwowych do prowadzenia rozmów i wypracowania porozumienia z sektorem węgla kamiennego.

"Ta umowa społeczna jest przykładem, że taki dialog społeczny można z sukcesem prowadzić i to jest nasz główny argument w rozmowach z KE, którą będziemy przekonywać, że te wszystkie instrumenty wsparcia, które wiążą się z możliwością udzielenia pomocy publicznej - zarówno mechanizm redukcji produkcji i subwencjonowania tej redukcji produkcji, jak i koszty nadzwyczajne związane z likwidacją kopalni i osłonami dla pracowników, powinny uzyskać zgodę i być finansowe z budżetu państwa do roku 2049 tak jak zapisaliśmy to w tym porozumieniu" - mówił w piątek Soboń.

Dodał, że należy teraz przygotować Śląsk na kolejne lata transformacji. "Takie wsparcie od państwa górnictwo i Śląsk otrzyma" - zapewnił.