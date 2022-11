Unia dba o środowisko, ale tylko u siebie. Azję i Afrykę ma w nosie

- Surowce potrzebne w Unii do energetycznej transformacji wydobywa się m.in. Chinach, Indonezji czy Demokratycznej Republice Konga, gdzie demokracja jest tylko z nazwy - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Grzegorz Tobiszowski, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Grzegorz Tobiszowski wskazuje, że w Unii Europejskiej cały czas słyszymy o przyspieszeniu, o technologiach, które mają być ekologiczne i przyjazne środowisku.

Do nowej transformacji energetycznej potrzeba między innymi metali ziem rzadkich i to w olbrzymich ilościach.

Tyle że głównie są one pozyskiwane w krajach niedemokratycznych.

- Europa i gospodarka światowa są w kryzysie. I ten kryzys nie rozpoczął się wraz z napaścią Rosji na Ukrainę, lecz wcześniej, w momencie, kiedy pandemia zaczęła nam dyktować swe warunki - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Grzegorz Tobiszowski. - W Unii Europejskiej cały czas natomiast słyszymy o przyspieszeniu, o technologiach, które mają być ekologiczne i przyjazne środowisku. A jak przedstawia się kwestia surowców potrzebnych do tej nowej transformacji, do tego budowania przemysłu proekologicznego? Nie ma na liście surowców krytycznych niektórych surowców, jak na przykład litu, który potrzebny jest do akumulatorów, ale nie tylko.

Aby wydobyć surowce ziem rzadkich degraduje się środowisko naturalne w Afryce czy Ameryce Południowej

Grzegorz Tobiszowski zwraca przy tym uwagę na niezwykle istotny aspekt, czyli to, gdzie wydobywa się te surowce potrzebne do transformacji energetycznej.

- W takich krajach, jak m.in. Chiny, Indonezja czy Demokratyczna Republika Konga, gdzie demokracja jest tylko z nazwy - wyjaśnia. - I jeszcze okazuje się, że aby wydobyć surowce ziem rzadkich, potrzebne do tej ekologicznej transformacji, bardzo degradujemy środowisko naturalne w tamtych krajach. W przypadku niektórych surowców, by - przykładowo - uzyskać jedną jego tonę, trzeba wydobyć dwieście ton skały. Dochodzą do tego fatalne warunki, w jakich tam ludzie pracują.

Zobacz cały wywiad z Grzegorzem Tobiszowskim, posłem do Parlamentu Europejskiego.

Nasz rozmówca uważa, że samo wskazywanie, że będzie coraz większe zapotrzebowanie na te surowce, już spowodowało, że na przykład ceny niektórych surowców wzrosły o ponad tysiąc procent. Nie ze względu na napaść Rosji na Ukrainę, lecz na to, że daliśmy sygnał tamtym krajom, iż będziemy w Unii tych surowców potrzebować - i to na niebotyczną skalę. To zaś powoduje - wskazuje Tobiszowski - że musimy się w Europie głęboko zastanowić, czy rozmawiamy dzisiaj o ekologicznym przemyśle i zielonej transformacji tylko wycinkowo, bo "nie widzimy", że w innych częściach świata będziemy aż nadto szkodnikami i aż nadto będziemy degradować środowisko.

- Nie patrząc przy tym nawet na warunki pracy i na prawa człowieka, które w tamtych krajach nie są przestrzegane - dodaje Tobiszowski.

Na odkrywce węgla brunatnego Niemcy demontują wiatraki

- Nie patrzymy całościowo, chcemy wycinkowo przeprowadzić coś tu i teraz, nie oglądając się na skutki. Przecież w sprawie uzależnienia się Unii Europejskiej od gazu z Rosji, wskazywaliśmy, że trzeba być roztropniejszym, bo Rosja może to wykorzystywać nie tylko gospodarczo - przypomina Grzegorz Tobiszowski. - Dziś widać, że mieliśmy rację. I cóż z tego, skoro UE poszła bardzo mocno w uzależnienie od rosyjskiego gazu... Teraz jest pomysł na dekarbonizację, na walkę z węglem. A przecież, jeśli nie wprowadzimy w Unii nowych technologii związanych z wykorzystaniem węgla kamiennego i brunatnego, to pojawia się pytanie, jak i z jakiego kierunku zastąpimy gaz rosyjski? Idziemy w zieloną wizję gospodarki, ale znowu uzależniamy się od krajów, które nie są demokratyczne - podkreśla Tobiszowski.

Grzegorz Tobiszowski uważa przy tym, że Niemcy bardzo mocno zdominowały decyzje w Unii Europejskiej.

- A przez tę dominację podporządkowały sobie Unię, jeżeli chodzi o pewne procesy - zaznacza Tobiszowski.

To, jegozdaniem, jeden z czynników, który wpłynął również na fakt, że Wielka Brytania wyszła z UE - ze szkodą dla Unii. - Niemcy korzystały z siły swego oddziaływania, stwarzając lepsze warunki dla swojej gospodarki niż w innych krajach UE. Mamy w różnych dokumentach Zielony Ład - a co teraz dzieje się w Niemczech? Na odkrywce węgla brunatnego Niemcy demontują wiatraki i odkrywka jest przygotowywana (do wydobycia - przy. red. ). Rzeczywistość wymusza pewne decyzje - tłumaczy Grzegorz Tobiszowski.