Unia Europejska planuje wprowadzenie zakazu importu węgla z Rosji

Najnowszy projekt nowych unijnych sankcji zakłada wprowadzenie zakazu importu węgla z Rosji do Unii Europejskiej - przekazało źródło unijne.

Węgiel ma być jednym z elementów nowych sankcji przeciwko Rosji. Kwestia ta będzie dyskutowana przez ambasadorów państw członkowskich UE w Brukseli w środę 6 kwietnia.

Polska już zapowiedziała embargo

Przypomnijmy, że już w ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska w maju zakończy import węgla z Rosji dzięki ustawie, której projekt rząd przesłał do Sejmu, a który zakłada między innymi zakaz przywozu i tranzytu węgla z Federacji Rosyjskiej i Donbasu.



Rzecznik rządu w trakcie konferencji prasowej w Sejmie, odnosząc się do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w którym znajduje się punkt dotyczący wstrzymania importu rosyjskiego węgla, powiedział, że rząd powołuje się na klauzule bezpieczeństwa.



- Zdajemy sobie sprawę z ryzyka, które wynika z tej klauzuli - mówił Müller. -To, co robimy w tej chwili, jest - i mamy tego świadomość - ogromnym ryzykiem dla Polski, jeżeli chodzi o odpowiedzialność przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej - wskazał.



Rzecznik przyznał, że na podstawie przepisów węgiel będzie mógł być zatrzymany, kiedy będzie jechał m.in. do Niemiec. - To jest ryzyko pozwania nas przez firmy niemieckie, przez inne firmy, które będą uważały, że to jest łamanie przepisów traktatowych dotyczących wolnego rynku i, niestety, punkty zaczepiania w traktatach do tego typu działań będą i dlatego apelujemy o to, żeby Niemcy również i inne kraje wprowadziły analogiczne zasady - zaznaczył rzecznik rządu.