Unia myśli o rezygnacji z węgla, a Rosja na tym zarabia

Obecny kryzys energetyczny stawia pod znakiem zapytania wiarygodność unijnych planów dekarbonizacyjnych. Realizacja Europejskiego Zielonego Ładu napotyka poważne problemy, co skwapliwie wykorzystuje między innymi Rosja, zwiększająca wydobycie i eksport węgla.

Rezygnacja z węgla grozi kryzysem

Na rynku europejskim odczuwalne są turbulencje w energetyce. W Hiszpanii wzrost cen gazu ziemnego spowodował gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej na rynku hurtowym.- Tam firmy energetyczne zostały zmuszone do wykorzystywania gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej. Niezwykle drogiej z lawinowo rosnących cen gazu - wskazuje Herbert Leopold Gabryś.- W kraju Basków, czy Katalonii zamykane są lub czasowo wstrzymywana produkcja wielu przedsiębiorstw. Wielki producent stali dla przemysłu Sidenor ogłosił czasowe zamknięcie - do końca br. - swojej centralnej fabryki w Basauri (Kraj Basków) oraz stopniowe podjęcie podobnych środków w innych fabrykach. Można by jeszcze wiele gorących przykładów. I będą się mnożyć. To przestroga dla unijnej polityki antywęglowej - zaznacza Gabryś.Rosja zwiększa również eksport węgla na rynek indyjski. Do Indii ma eksportować do 40 mln ton węgla koksowego rocznie. A ten jest niezbędny w Indiach do produkcji stali, której potrzeba coraz więcej przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Wysokie ceny węgla oraz gazu oznaczają dla Rosji wysokie dochody.Gazprom poprzez obniżenie podaży gazu na rynek europejski zamierza skłonić UE do wydania zgód regulacyjnych dla gazociągu Nord Stream 2. Jego uruchomienie jeszcze mocniej uzależni Europę od rosyjskiego gazu. Obecny kryzys energetyczny dotyka wielu krajów. Kiedy rozpoczęła się pandemia COVID-19 i doszło do lockdownów, to wiele zakładów przemysłowych stanęło a zużycie gazu i energii elektrycznej uległo obniżeniu.Wraz ze spadkiem podaży węgla oraz gazu i ożywieniem popytu związanym z odbudową gospodarek ceny energii zaczęły iść w górę. W Chinach ożywienie gospodarki to wzrost zapotrzebowania na prąd. A tamtejszy przemysł odpowiada za przeważającą część krajowego zapotrzebowania na energię.Drożejąca energia będzie skutkować tym, że producenci będą starali się przerzucać wyższe koszty na konsumentów. Odczuje to rynek globalny, bowiem Chiny to „fabryka świata”. Jeśli obecnego kryzysu energetycznego nie uda się szybko zażegnać, to może on przełożyć się na postępującą inflację, przerwy w dostawach energii oraz zrywanie łańcuchów dostaw. W takiej sytuacji stawianie sobie w UE za cel szybką dekarbonizację wydaje się, delikatnie mówiąc, niezbyt rozsądne.- Nie liczę na zmianę podejścia do węgla w UE - przyznaje w rozmowie z portalem WNP.PL prof. Krystian Probierz, geolog. - To jest demagogia, to ciągłe powtarzanie o konieczności rezygnacji z węgla. Jak będziemy się na to godzić, to nas to dobije - podsumowuje prof. Probierz.Czytaj także: Deklaracja Polski o odejściu od węgla to „brak racjonalnego postępowania”