Unia zmusza nas nie tylko do likwidacji państwowego górnictwa. To poszło dalej

Ostatnio usłyszeliśmy, że jeżeli gdzieś powstać by u nas miała nowa kopalnia, to cały region może stracić uprawnienia do korzystania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Słyszymy bowiem, że UE nie skieruje pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji tam, gdzie mogłyby powstać nowe kopalnie - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, szef Sierpnia 80.

Niszczenie energetyki opartej na węglu

- Przegrana batalia o zastopowanie budowy gazociągu Nord Stream 2 oznacza, że gaz ten będzie wpychany do Polski uzależniając nas od Rosji - podkreśla Ziętek. - Paradoksalnie rząd, który ma gębę pełną frazesów o obronie gospodarczej niezależności wpycha Polskę w skrajne uzależnienie od surowców z zewnątrz, wśród których kluczową rolę odgrywać będzie rosyjski gaz. Wobec tej skali problemów bajdurzenie o tym, czy kopalnie Tauronu Wydobycie i Węglokoksu Kraj mają trafić do Polskiej Grupy Górniczej, czy też ma zostać utworzona nowa spółka kontrolowana przez Skarb Państwa, do której miałyby trafić kopalnie Polskiej Grupy Górniczej, Tauronu Wydobycie oraz Węglokoksu Kraj - jest gadaniem o niczym. Karmi się nas sztucznymi tematami, żebyśmy nie widzieli nadchodzącego tsunami, które zmiecie całą polską gospodarkę. Szczególnie niepokoi, że UE nie tylko zmusza nas do likwidacji państwowego górnictwa, ale to poszło dalej. Rozpoczęła również proces szantażowania Polski, że jeśli gdziekolwiek znalazłby się jakikolwiek prywatny inwestor, który chciałby inwestować u nas swoje pieniądze w wydobycie węgla, to Polska straci możliwość korzystania ze środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji - dodaje Ziętek.Według niego oznacza to, że UE w sposób doktrynalny zmierza do zniszczenia energetyki konwencjonalnej opartej na węglu i nie ma to nic wspólnego z rachunkiem ekonomicznym ani wolnym rynkiem.- Ostatnio usłyszeliśmy, że jeżeli gdzieś powstać by u nas miała nowa kopalnia, to cały region może stracić uprawnienia do korzystania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Słyszymy bowiem, że UE nie skieruje pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji tam, gdzie mogłyby powstać nowe kopalnie - zaznacza Ziętek. - W ten sposób nowo powstająca kopalnia w Mysłowicach, która miała już za sobą procedury dopuszczające do rozpoczęcia wydobycia, w wyniku tego szantażu UE najprawdopodobniej nie powstanie - podkreśla Bogusław Ziętek.