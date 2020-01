Unijna komisarz doceniła zieloną transformację Śląska

Wdrażanie zielonej transformacji nie powinno być drastyczne; wspólną sprawą jest włączenie do niej wszystkich mieszkańców, nie można tu nikogo zostawiać z tyłu - stwierdziła 27 stycznia w Katowicach unijna komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira.

Polska ma otrzymać ponad 2,5 mld euro z opiewającego na 7,5 mld euro Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Fundusz ma wspierać transformację gospodarki w kierunku neutralnym dla klimatu.

Ferreira wskazała, że województwo śląskie posiada silną bazę przemysłową, naukową, a także bogate już doświadczenie wynikające z dotychczasowej transformacji.

Polska jest pierwszym krajem członkowskim Unii Europejskiej, w którym Elisa Ferreira oficjalnie zaprezentowała założenia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (Just Transition Fund) podczas otwartego spotkania z zainteresowanymi środowiskami.



Podczas konferencji prasowej w ramach zorganizowanej w Katowicach konferencji "W kierunku zielonej gospodarki" komisarz mówiła, że w dyskusji nad transformacją należy współdzielić i sukcesy i problemy.

"Pracujmy razem, by znaleźć drogę, aby minimalizować koszty po stronie ludzi, do których kierujemy nasze polityki. Naszą sprawą jest, by nie pozostawić nikogo z tyłu, lecz przyciągnąć wszystkich do tej transformacji" - deklarowała Ferreira.



"Myślę, że zielona transformacja to nie jest coś zupełnie nowego. Także ten region, Śląsk, już ją w pewien sposób wprowadza; dawniej było tu znacznie więcej kopalni, niż dziś, cały ten szeroki proces już postępuje" - uspokajała. "Obecnie w Europie wprowadzamy jednak tę sprawę, związaną też m.in. z obecnymi zmianami klimatu, do centrum zainteresowania" - przypomniała.

"Z tego powodu powstał specjalny fundusz mający wspierać i ułatwiać realizację planów transformacji w regionach" - wyjaśniła Ferreira dodając, że zawiera on dodatkowe pieniądze ponad te umieszczone w dotychczasowych europejskich politykach.

Pytana przez dziennikarzy o wyzwania dla województwa śląskiego w kontekście zielonej transformacji Ferreira uznała, że są one co do zasady podobne dla całej Europy i wszystkich jej regionów zależnych od węgla.

"Tutaj, w woj. śląskim, macie silnie związaną z tym tradycję, ale z drugiej strony wasz region jest silny" - oceniła przedstawicielka KE, wskazując na silną bazę przemysłową, naukową, a także bogate już doświadczenie wynikające z dotychczasowej transformacji.

"Oczywiście, Polska będzie uprzywilejowana w tym podziale 7,5 mld euro (planowanej wartości Funduszu Sprawiedliwej Transformacji). Kierujemy do Polski 2 mld euro z tych świeżych pieniędzy. Pomysł jest taki, że połączymy to ze środkami rozwojowymi z funduszy spójnościowych, że będzie to też otwarte na duże instrumenty finansowe, elastyczne i z wykorzystaniem kapitału prywatnego" - mówiła Ferreira.

"Z tych 7,5 mld euro możemy osiągnąć globalne inwestycje w tych regionach transformacji na ok. 100 mld euro. Dla Polski z tych 2,5 mld euro globalne inwestycje przełożyłyby się na 26-27 mld euro" - sygnalizowała komisarz.

Jak dodała, to po stronie rządów będzie leżał wybór regionów transformacji, następnie będą powstawały dla nich szczegółowe plany transformacji - zgodnie z krajowymi planami klimatycznymi i energetycznymi. "Będzie to więc kompleksowa praca, do której oczywiście przygotowujemy rekomendacje" - zaznaczyła.

Ferreira powtórzyła, że po wyborze regionów, które obejmie fundusz, przygotowane powinny zostać średnio-długookresowe plany, zgodnie z którymi specjalne finansowanie będzie kierowane na zadania związane z aspektami społecznymi, z dywersyfikacją zatrudnienia, z tworzeniem nowych szans.

"Plany te powinny być wdrażane stopniowo. Nie myślimy o niczym drastycznym. To transformacja, którą powinniśmy być w stanie osiągnąć. Stwórzmy ku temu szanse" - zaapelowała unijna komisarz ds. spójności i reform.