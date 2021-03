Unijne pieniądze na czyste technologie węglowe

Komisja Europejska chce przeznaczyć 60 mln euro na Fundusz Badawczy Węgla i Stali. Mało, ale to i tak sukces. Z programu, mimo usilnych starań Zielonych, nie usunięto węgla.

Czy ktoś jeszcze pamięta, jaka organizacja była pierwowzorem dla Unii Europejskiej? W 1951 roku powstała Wspólnota Węgla i Stali. Sama nazwa wskazuje, co miało być spoiwem dla europejskiej integracji. Po tamtych czasach zostały wspomnienia oraz… Fundusz Badawczy Węgla i Stali - podkreśla Izabela Kloc, poseł do Parlamentu Europejskiego,

członek komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

Jak wskazuje europosłanka, źródłem finansowania programu są środki pozostałe po zakończeniu działalności Wspólnoty w 2002 roku.

Przez lata fundusz spełniał swoje zadania przyczyniając się do wzmocnienia konkurencyjności wspólnotowego sektora węgla i stali. Polskie podmioty też miały w tym udział. Na przykład trzy lata temu Jastrzębska Spółka Węglowa przystąpiła do projektu badawczego, którego celem było ograniczenie szkodliwego wpływu pyłów węglowych na zdrowie górników w całej Europie.

Ostatnie czasy nie sprzyjają jednak przedsięwzięciom zawierającym w nazwie słowo węgiel.

Kropla w morzu potrzeb