Uruchomienie złoża węgla brunatnego Złoczew trafi do ponownej analizy

Ponowne przeprowadzenie analiz w zakresie zasadności przeprowadzenia inwestycji dot. uruchomienia złoża węgla brunatnego Złoczew - przewiduje projekt uchwały, o którym poinformowano w poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych rządu.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Rządowy projekt uchwały przewiduje ponowne przeprowadzenie analiz w zakresie zasadności przeprowadzenia inwestycji dot. uruchomienia złoża węgla brunatnego Złoczew.

Analiza ma uwzględnić posiadane zasoby wytwórcze na węgiel brunatny, potencjał geologiczny, warunki ekonomiczne oraz środowiskowe.

Chodzi o odkrywkę węgla brunatnego ze złoża Złoczew k. Bełchatowa. Zasoby tego złoża, rozciągające się na przestrzeni ok. 10 km na terenie kilku gmin, szacowane są na kilkaset milionów ton węgla brunatnego.

Projekt uchwały wzmacniającej bezpieczeństwo dostaw energii

W poniedziałek na stronach wykazu prac legislacyjnych rządu poinformowano o pracach nad projektem uchwały rządu ws. realizacji działań strategicznych wzmacniających bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej.

"Przyjęcie uchwały Rady Ministrów w sprawie realizacji działań strategicznych wzmacniających bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej ma na celu wzmocnienie lub zaakcentowanie strategicznych działań w celu efektywniejszej realizacji celu polityki energetycznej państwa oraz wzmacniania odporności sektora elektroenergetycznego i całej gospodarki na czynniki zewnętrzne" - zaznaczono w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Zgodnie z opisem projektu uchwały wskazano w nim "kluczowe działania strategiczne", a oczekiwane efekty mają dotyczyć siedmiu obszarów.

Jako pierwszy wymieniono utrzymanie wystarczającej mocy w węglowych jednostkach wytwórczych w celu zagwarantowania dostaw energii elektrycznej w okresie przejściowym transformacji, "po uprzedniej selekcji ze względu na użyteczność, potrzeby systemowe i stan techniczny, oraz mając na uwadze realizację umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego z 2022 r.".

Przyspieszenie realizacji programu polskiej energetyki jądrowej

Kolejny obszar to priorytetyzacja modernizacji i rozbudowy elektroenergetycznego systemu przesyłowego oraz systemów dystrybucyjnych, tak aby móc przyłączać nowe źródła energii.

Dodano, iż w kolejnym obszarze wskazano na konieczność wyznaczenia "dodatkowych obszarów dla realizacji drugiej fazy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych w celu pełnego wykorzystania potencjału energetycznego polskich obszarów morskich".

W projekcie uchwały - jak podano - wskazano również na konieczność przyspieszenia realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ). Chodzi zarówno o kwestię budowy pierwszej elektrowni, jak i podjęcie działań na rzecz przyspieszenia przygotowania i realizacji budowy drugiej wielkoskalowej elektrowni jądrowej w Polsce.

Ponadto zwrócono uwagę na konsekwentną realizację umowy społecznej z górnikami dotyczącej górnictwa węgla kamiennego oraz brunatnego.

Opłacalność złoża węgla brunatnego Złoczew do ponownej analizy

Jak poinformowano, projekt przewiduje "ponowne przeprowadzenie analiz w zakresie zasadności przeprowadzenia inwestycji dot. uruchomienia złoża węgla brunatnego Złoczew, uwzględniając posiadane zasoby wytwórcze na węgiel brunatny, potencjał geologiczny, warunki ekonomiczne oraz środowiskowe".

Chodzi o odkrywkę węgla brunatnego ze złoża Złoczew k. Bełchatowa. Zasoby tego złoża, rozciągające się na przestrzeni ok. 10 km na terenie kilku gmin, szacowane są na kilkaset milionów ton węgla brunatnego.

W czerwcu 2021 r. w planie sprawiedliwej transformacji woj. łódzkiego potwierdzono, że eksploatacja węgla ze złoża Złoczew byłaby trwale nierentowna, wobec czego PGE nie planuje wydobycia i obszar ten został zgłoszony do obszaru transformacji. Zgodnie z tymi planami zakończenie trwającej eksploatacji złóż w polach Bełchatów i Szczerców nastąpi odpowiednio w 2026 r. i 2038 r.

W projekcie uchwały wskazano również na przyspieszenie odejścia od wykorzystania węgla kamiennego przez gospodarstwa domowe. Chodzi o redukcję zależności energetycznej oraz kwestię poprawy jakości powietrza. "Krajowa produkcja węgla kamiennego nie pokrywa popytu gospodarstw domowych, a spalanie surowca w instalacjach indywidualnych jest jednym z głównych czynników smogu w Polsce" - podkreślono.

Zgodnie z wykazem uchwała ma być przyjęta w drugim kwartale br.

W drugim kwartale 2023 r. ma być również przyjęta uchwała rządu dotycząca aktualizacji Polityki energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040).

"Uzupełnienie załącznika 2 do PEP2040 nie zmienia celów i działań określonych w części strategicznej ww. dokumentu. Nowe cele w odniesieniu do transformacji energetycznej wszystkich sektorów gospodarki oraz kontrybucji krajowej do realizacji celów klimatyczno-energetycznych UE na 2030 r. zostaną ujęte w kompleksowej aktualizacji PEP2040 na następnym etapie prac resortowych" - zaznaczono w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Dodano, że "wnioski oparte na bieżącej, generalnej ocenie sytuacji rynkowej, geopolitycznej i regulacyjnej, które zostały wskazane w uzupełnieniu załącznika 2 do PEP2040, określają obszary PEP2040, które wymagają wzmocnienia lub zaakcentowania w celu efektywniejszej realizacji celu polityki energetycznej państwa oraz stanowią odpowiedź na wzmacnianie odporności sektora elektroenergetycznego i całej gospodarki na czynniki zewnętrzne".