Minister rozwoju Waldemar Buda zakłada, że będzie jeszcze okazja, by Sejm rozpatrzył uchwałę Senatu ws. Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Tego optymizmu nie podziela minister aktów państwowych Jacek Sasin.

Jak poinformował PAP Biznes, minister rozwoju Waldemar Buda, zapytany o dalsze losy ustawy ws. Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), po jej odrzuceniu w czwartek, 7 września, przez Senat, powiedział, że jest spokojny o ten projekt.

- Proszę pamiętać, że mamy dyskontynuację prac parlamentarnych (parlament kończący kadencję zamyka wszystkie sprawy, nad którymi pracował niezależnie od tego, na jakim etapie się znajdują - red.), ale to wcale nie oznacza, że np. nawet po wyborach 15 października takiego posiedzenia nie będzie, które tym projektem się zajmie. Wszystko w rękach pani marszałek (Sejmy Elżbiety Witek - red.), ale zakładam, że będzie okazja do tego, żeby rozpatrzyć jeszcze uchwałę Senatu ws. tego projektu - powiedział Waldemar Buda.

O co chodzi w ustawie o Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego?

Przypomnijmy, ustawa ws. NABE przewiduje wydzielenie aktywów węglowych, co miałoby pozwolić grupom energetycznym skupić się na rozwoju energetyki nisko- i zeroemisyjnej oraz na rozwoju sieci dystrybucyjnych, co ma przyczynić się do przyspieszenia tempa transformacji energetycznej.

Utworzenie NABE zaplanowano jako proces dwuetapowy.

W pierwszym, Skarb Państwa miałby nabyć od spółek z udziałem państwa tj. PGE, Enei, Tauronu oraz Energi, której właścicielem jest Orlen, ich spółki zależne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach węglowych - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (GiEK), Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec oraz Energa Elektrownie Ostrołęka.

W drugim etapie te spółki zostałyby skonsolidowane w ramach GiEK. Nastąpiłoby to poprzez wniesienie przez Skarb Państwa akcji lub udziałów tych spółek na podwyższenie kapitału zakładowego GiEK, która to spółka po takiej konsolidacji funkcjonowałby jako NABE.

Senat odrzucił jednak ustawę na swoim posiedzeniu 7 września. Uchwała Senatu trafi teraz do Sejmu, ale nie wiadomo, czy zwołane zostanie jego dodatkowe posiedzenie zakończeniem kadencji.

Jacek Sasin: trudno spodziewać się, żeby wetem Senatu mógł jeszcze zająć się Sejm

Sceptyczny, w przeciwieństwie do ministra rozwoju, jest minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który w poniedziałek, 11 września, powiedział, że trudno spodziewać się, żeby wetem Senatu mógł jeszcze zająć się Sejm. Dlatego rząd wprowadzi obniżkę cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych za pomocą rozporządzenia. Wcześniej próbowano to zrobić, dopisując odpowiednie przepisy do ustawy o NABE.