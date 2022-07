Ustawa wydłużająca m.in. przegląd norm jakości dla węgla z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Prawa ochrony środowiska. Nowe przepisy m.in. wydłużą o dwa lata termin przeglądu norm jakości dla węgla, a także zmienią definicję stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza.

Kancelaria Prezydenta poinformowała w czwartek, że prezydent podpisał w środę nowelizację Prawa ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Nowe regulacje określają maksymalne limity wydatków na kolejne 10 lat obowiązywania przepisów, które wdrażają wymagania dotyczące unijnych dyrektyw związanych m.in. z jakością powietrza i ograniczeniem emisji lotnych związków organicznych.

Nowe przepisy zakładają ponadto, że Minister Klimatu i Środowiska będzie miał cztery lata - a nie dwa, jak obecnie - na dokonanie przeglądu norm jakości dla paliw stałych

Kancelaria dodała, że nowe przepisy modyfikują definicje stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza. Ma to związek z możliwością utraty przez polskie miasta statusu miasta powyżej 100 tys. mieszkańców w wyniku stwierdzonych przez Główny Urząd Statystyczny zmian.

"Zmiany spowodują uniezależnienie podziału Polski na strefy od danych demograficznych GUS w przypadku miast posiadających około i powyżej 100 tys. mieszkańców. Tym samym utrzymane zostanie 46 stref w kraju, w których dokonuje się oceny jakości powietrza, tj. 12 aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 250 tys., 18 miast - tak jak ma to miejsce obecnie w tabeli nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza - bez uszczegóławiania, że dotyczy to miast o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., oraz 16 pozostałych obszarów województw" - wyjaśniono.

Nowelizacja zmienia też termin przekazania przez zarządy województw do Ministra Klimatu i Środowiska informacji o przyjęciu (w drodze uchwały sejmiku województw) programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych.

Dzięki nowym przepisom Minister Klimatu i Środowiska będzie mógł wydać rozporządzenie dotyczące szczegółowych wymagań związanych z oceną dotrzymywania granicznych wielkości emisyjnych i sposobów postępowania z niepewnością pomiarową.

Nowela umożliwia m.in. przedłużenie do 2023 r. zaliczenia paliw z biomasy jako paliw zeroemisyjnych.

4 lata na przegląd norm jakości dla paliw stałych

Nowe przepisy zakładają ponadto, że Minister Klimatu i Środowiska będzie miał cztery lata - a nie dwa, jak obecnie - na dokonanie przeglądu norm jakości dla paliw stałych.

Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw jako paliwa stałe wymienia m.in.: węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające co najmniej 85 proc. węgla kamiennego; produkty w postaci stałej otrzymywane w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennego lub węgla brunatnego przeznaczone do spalania; biomasę pozyskaną z drzew i krzewów oraz biomasę roślinną z rolnictwa czy węgiel brunatny.

Nowe przepisy uszczelnić mają też system zarządzania jakością powietrza. Chodzi o określenie odpowiedzialności za nieprzestrzeganie ograniczeń, nakazów lub zakazów, które zawarte są w uchwale sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza.

Ustawa pozwoli również nałożyć kary finansowe na gminy i powiaty za nieterminowe przygotowanie i przekazanie sprawozdań z realizacji działań naprawczych określonych w programach ochrony powietrza.