Uważajmy, bo to suwerenność energetyczna jest podstawą suwerenności gospodarczej

W procesie odchodzenia od węgla trzeba zachować rozsądek i umiar, żeby niebawem nie okazało się, że możemy mieć olbrzymi problem z zapewnieniem stabilnych dostaw energii elektrycznej. Niestety, wygląda na to, że tempo odchodzenia od węgla w Polsce nie jest skoordynowane z tworzeniem substytutu dla niego w elektroenergetyce.

Uwzględnić niebezpieczny scenariusz

- Jeżeli deficyt produkcji energii elektrycznej będzie się pogłębiał, to może się okazać w kolejnych latach, że możliwości importu energii są niewystarczające - wskazuje Jerzy Markowski. - Z kraju samodzielnego w surowce energetyczne i zdolnego wytwarzać energię adekwatnie do własnych potrzeb, zmieniamy się w kraj, który będzie rynkiem zbytu dla węgla i energii elektrycznej - dodaje.Andrzej Szczęśniak, były prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych, wskazuje, że Polska traci bezpieczeństwo energetyczne. - I traci też przez to suwerenność energetyczną. A przecież od energii zależy przemysł i gospodarka - podkreśla Andrzej Szczęśniak.I przypomina, że przed laty wydobywaliśmy węgiel i importowaliśmy surowce, których nie mamy. Jednak potem zaczął się bardzo groźny proces. Taki, który obecnie przybiera na sile.- Doszło do rozziewu między importem surowców energetycznych a eksportem, którego właściwie nie ma. I ten bilans się pogarsza - zaznacza Szczęśniak. I wskazuje, że energetyka jest podstawą suwerenności kraju.Także Jerzy Markowski zwraca na to uwagę. - Suwerenność energetyczna jest podstawą suwerenności gospodarczej - podkreśla Jerzy Markowski. - Na świecie wydobywa się coraz więcej węgla. Przykładowo Chiny wydobyły 3,84 mld ton węgla w 2020 roku - dodaje.To najwyższy wynik od 2015 roku. I Chiny planują one dalsze zwiększanie wydobycia tego surowca w roku 2021. Chiny są także znaczącym importerem węgla. Chiny zwiększyły w ostatnim czasie import węgla z Rosji, Indonezji i Mongolii z uwagi na to, że Pekin wstrzymał import węgla z Australii. Chiny mają w planach konsumpcję węgla na poziomie około 4,2 mld ton do 2025 roku, w porównaniu z 4,1 mld ton w 2020 roku.- Nawet jeżeli Unia zdoła osiągnąć wyśrubowane cele w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla, to i tak w skali świata nie będzie to odczuwalne - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL prof. Krystian Probierz, geolog.O zwiększonym wydobyciu węgla, a także o coraz to większym eksporcie surowca na rynki azjatyckie myśli między innymi Rosja. Rosyjski eksport węgla na rynki azjatyckie będzie sukcesywnie wzrastał. W 2019 roku w rosyjskich kopalniach zdołano wydobyć około 430 mln ton węgla. Rosja dysponuje drugimi co do wielkości zasobami węgla na świecie, po Stanach Zjednoczonych.Zobacz również: W NABE powinny się także znaleźć Polska Grupa Górnicza i kopalnie węgla brunatnego W planach rosyjskiego górnictwa jest zwiększanie wydobycia. Ma ono wzrosnąć do poziomu 670 milionów ton rocznie w 2035 roku. Inwestycje w rosyjskim górnictwie do 2025 roku szacowane są na ok. 20 mld dol. Już za cztery lata rosyjskie kopalnie miałyby wydobywać nawet ok. 560 mln ton węgla rocznie.U nas trzeba już teraz poważnie rozważyć scenariusz, w którym tempo odchodzenia od węgla jest znacznie szybsze od możliwości znalezienia dla tego surowca realnej alternatywy. Oby bowiem nie okazało się, że wydobycie w kraju znacznie się nam skurczyło, bloku jądrowego nadal nie mamy i grozi nam niemożność zapewnienia stabilnych dostaw energii.Czytaj także: Prof. Marek Szczepański: Potrzeba realnej alternatywy dla węgla i więcej troski o ludzi