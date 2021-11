W 2021 r. produkcja węgla w kopalniach Tauron Wydobycie będzie wyższa o ponad 0,5 mln ton rok do roku

Tegoroczna produkcja węgla kamiennego w kopalniach spółki Tauron Wydobycie będzie o ponad pół miliona ton wyższa niż przed rokiem - podała w poniedziałek spółka, która w ostatnim czasie zwiększyła łączną liczbę frontów wydobywczych w swoich kopalniach do siedmiu.

W trzech kwartałach br. produkcja węgla kamiennego wzrosła w Grupie Tauron do 3,7 mln ton (o 3 proc.), a sprzedaż tego surowca była wyższa niż przed rokiem o 34 proc. i wyniosła blisko 4 mln ton.

W samym trzecim kwartale br. produkcja węgla wyniosła 1 mln ton, a sprzedaż przekroczyła 1,6 mln ton (wzrost o 50 proc. wobec trzeciego kwartału 2020), co oznacza zmniejszenie zapasów węgla na zwałach.

Tegoroczna produkcja węgla będzie w spółce wyższa o ponad 500 tys. ton w stosunku do roku 2020.



"Dzięki dobrej koniunkturze rynkowej ograniczyliśmy ilość węgla zalegającego na zwałach i można spodziewać się, że wpłynie ona na znaczący wzrost przychodów w 2022 roku" - poinformował prezes Taurona Wydobycie Jacek Pytel.

"W ostatnich miesiącach wzrosło zapotrzebowanie na węgiel, co również przełożyło się na wysoki poziom sprzedaży naszych produktów paliwowych. Atutem naszych kopalń jest dostęp do zasobnych złóż węgla o parametrach jakościowych niezbędnych dla energetyki, które możemy jej oferować w konkurencyjnych cenach, dzięki bliskości geograficznej kopalń i elektrowni" - wskazał prezes Pytel.

Przedstawiciele spółki przyznają, iż w tym roku notuje ona znacznie większe, w stosunku do lat ubiegłych, zapotrzebowanie na produkty - zarówno dla dużych podmiotów gospodarczych, jak i dla klientów indywidualnych. Dotyczy to własnych punktów sprzedaży, jak i autoryzowanych sprzedawców.



W ub. roku kopalnie Grupy Tauron wyprodukowały 4,54 mln ton węgla (rok wcześniej 3,78 mln ton), a sprzedaż tego surowca wyniosła 4,08 mln ton. W 2020 r. 56 proc. dostaw węgla do produkcji prądu i ciepła Tauron zaspokoił węglem z własnych kopalń; po trzech kwartałach tego roku wskaźnik ten wynosi 58 proc. EBITDA segmentu wydobycie Grupy Tauron po trzech kwartałach br. pozostaje ujemna.

Spółka Tauron Wydobycie skupia kopalnie: Sobieski, Janina i Brzeszcze, które w przyszłym roku staną się kopalnią zespoloną.

Obecnie w Sobieskim pracują trzy ściany wydobywcze, m.in. nowy front wydobywczy w partii Brzezinka, gdzie tzw. operatywne zasoby węgla wynoszą ok. 12 mln ton. W kopalniach Janina i Brzeszcze we wrześniu br. uruchomiono dwie nowe ściany, których łączny potencjał dobowego wydobycia węgla był rzędu 10 tys. ton. W sumie w zakładach spółki jest obecnie siedem frontów wydobywczych.