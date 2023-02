W 2022 roku najwięcej węgla trafiło do Niemiec z Rosji. I to więcej niż rok wcześniej

Niemcy w 2022 roku kupiły za granicą o osiem procent więcej węgla niż w 2021 roku. Mimo wojny i sankcji Rosja pozostała największym dostawcą; trafiło stamtąd 13 mln ton węgla - pisze w sobotę portal dziennika "Bild".

Według oceny stowarzyszenia importowego VDKI do Niemiec trafiło łącznie 44,4 mln ton. węgla.

Szczególnie mocno wzrosły dostawy z RPA (+ 278 proc. - do 3,9 mln ton) i Kolumbii (+ 210 proc. - do 7,2 mln ton). W dalszej kolejności znalazły się USA (+ 32 proc - do 9,4 mln) i Australia (+ 15 proc. - do 6,3 mln). Rosja pozostała jednak największym dostawcą węgla. Mimo wojny i sankcji do Niemiec trafiło 13 mln ton z tego kraju (minus 37 proc.).

"Jeszcze rok temu przedstawiciele branży byli optymistami, że wkrótce będą mogli obejść się bez rosyjskiego węgla kamiennego" - przypomina portal.