W 2023 roku węgiel nadal będzie drogi. Czas myśleć o przyszłej zimie

- Zakładamy w scenariuszu bazowym, że ceny węgla utrzymają się w roku 2023 na wysokich poziomach - mówi portalowi WNP.PL Jakub Szkopek, analityk Erste Securities.

- Zapewne ceny węgla kamiennego energetycznego będą rosły w pierwszym kwartale 2023 roku. Obecnie tona węgla energetycznego kosztuje nieco ponad 200 dolarów, natomiast cena może wzrosnąć do nawet 300 dolarów za tonę w pierwszym kwartale 2023 roku - dodaje.

I przypomina, że kluczem do tego mogą być też między innymi ceny gazu. Dopiero rozpoczęliśmy sezon zimowy, a w ciągu trzech tygodni wypełnienie magazynów gazu w Europie spadło o 8pp do 84 proc.

Istnieje ryzyko, że przy kolejnych przymrozkach magazyny dalej będą szybko topnieć, co może stać się pretekstem do dynamicznego wzrostu cen. Warto zwrócić uwagę, że dostawy gazu LNG do Europy nie rekompensują całego ubytku importu z Rosji, co zwiększa ryzyko niedostatecznego zatowarowania w gaz w Europie na zimę 2023/24.

- Zakładamy, że w pierwszym kwartale 2023 roku gaz może drożeć, a razem z nim również węgiel energetyczny. Jeżeli dajmy na to w styczniu, lutym 2023 roku nadeszłaby fala mrozów, to te zwyżki cen węgla energetycznego mogą być znaczące - zaznacza Jakub Szkopek.

- Warto zwrócić uwagę, że mimo wysokich cen węgla energetycznego, to wciąż pozostaje on najtańszym nośnikiem w przeliczeniu na wartość energetyczną (GJ). Zakładamy, że w całym 2023 roku ceny węgla mogą się kształtować na poziomie ponad 200 dolarów za tonę.

Należy pamiętać, że wydobycie węgla w Chinach rośnie, ale w innych miejscach mają z tym wydobyciem problemy, choćby z uwagi na ulewne deszcze, jakie były w Australii. Poza tym banki są wysoce niechętne finansowaniu projektów węglowych ze względu na kryteria ESG, co ma i będzie mieć wpływ na podaż surowca na rynkach. ESG to czynniki, w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw i innych organizacji. Składają się one z 3 elementów: E – Środowisko (z ang. environmental), S – Społeczna odpowiedzialność (z ang. social responsibility) i G – Ład korporacyjny (z ang. corporate governance).

W przypadku węgla koksowego potrzebnego do produkcji stali jego ceny w 2023 roku powinny się kształtować na wysokim poziomie. W 2023 roku ceny węgla koksowego mogą się utrzymywać na poziomie około 250 dolarów za tonę. Ceny węgla energetycznego w Australii wciąż są blisko 100 dol/t droższe niż koksowego.

- To zachęca kopalnie do zwiększania wydobycia węgla energetycznego w miejscu koksowego. Rynek węgla koksowego jest około osiem razy mniejszy od rynku węgla energetycznego, zatem jakiś ubytek wolumenów od razu jest odczuwalny - tłumaczy Jakub Szkopek. - W drugiej połowie 2023 roku może się pojawić więcej korzystnych czynników dla sektora stalowego.

W Chinach mają ruszyć inwestycje infrastrukturalne. Również w Europie mają być realizowane działania w ramach funduszu odbudowy po pandemii koronawirusa. Zatem w drugiej połowie 2023 roku sektor stalowy najgorsze może już mieć za sobą.

- Tak więc zapotrzebowanie na węgiel koksowy, potrzebny do produkcji stali, może wzrosnąć - zaznacza Jakub Szkopek.

Szansą dla przemysłu stalowego byłoby zakończenie wojny na Ukrainie. Odbudowa Ukrainy byłaby istotna z perspektywy producentów stali, a co za tym idzie producentów węgla koksowego. Z kolei zagrożeniem dla rynku jest możliwość eskalacji zdarzeń w odniesieniu do Tajwanu.

- Węgiel ostatnio odzyskał pozycję na rynkach i wiele krajów doceniło na nowo jego znaczenie w kontekście polityki energetycznej i tego, co dzieje się na Ukrainie - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ województwa śląskiego.

- Można się spodziewać, że ceny węgla ustabilizują się w 2023 roku na wysokim poziomie. I raczej nie będą one znacząco spadać. My w Polsce mamy o tyle dobrą sytuację, że jeszcze wydobywamy węgiel u siebie i mamy przez to wpływ na jego ceny - dodaje Wacław Czerkawski.

Marian Kostempski, były prezes Kopeksu zwraca uwagę na to, że w 2023 roku nadal będzie embargo na węgiel z Rosji.

- Nie można wykluczyć jakichś zawirowań w transporcie morskim węgla z Australii czy innych odległych kierunków - wskazuje Marian Kostempski. - Natomiast te ceny węgla nadal będą się zapewne w roku 2023 utrzymywać na dość wysokich poziomach - dodaje.

Należy pamiętać, że wzrost kosztów podstawowych materiałów i energii jest poważnym wyzwaniem również dla spółek węglowych. Drożeje większość materiałów i mediów energetycznych i są to zwykle wzrosty dwucyfrowe. Dostawcy argumentują podwyżki konfliktem zbrojnym na Ukrainie i niedoborem stali na rynku, zerwaniem łańcuchów logistycznych, wzrostem cen energii, kosztów pracy a także obniżeniem wartości polskiej waluty w stosunku do euro i dolara.

- Z powodzeniem amortyzujemy jednak wzrost kosztów stosując politykę cenową bazującą na rynkowych cenach naszego podstawowego produktu, czyli węgla koksowego - zaznacza Tomasz Cudny, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

- Prowadzona polityka handlowa pozwala nam na wykorzystanie obecnego potencjału rynku i uzyskiwanie cen, które w pełni rekompensują odnotowywane wzrosty kosztów - dodaje prezes JSW.

Jednocześnie wskazuje, że trend wzrostowy mediów energetycznych będzie miał charakter długoterminowy.

- Stąd strategiczne decyzje podejmowane przez zarząd JSW pozwolą na ograniczenie negatywnego wpływu wzrostu cen na finanse spółki. Chodzi o realizację całego pakietu inwestycji środowiskowych, których doprowadzą m.in. do ograniczenia zużycia energii z zakupu, a zatem będzie sprzyjała większej niezależności JSW od coraz bardziej nieprzewidywalnego rynku energii - dodaje prezes JSW.

Rzeczywiście, JSW dobrze sobie radzi, w trzecim kwartale 2022 roku grupa kapitałowa JSW wypracowała zysk netto w wysokości 2,15 mld zł. Po 9 miesiącach 2022 roku wynik netto osiągnął rekordowy poziom 6,36 mld zł.

- Trzeci kwartał pokazał, że spółka potrafi radzić sobie w bardzo zmiennym i nieprzewidywalnym otoczeniu geopolitycznym. Współpraca ze wszystkimi partnerami, relacje handlowe i pokrycie ich umowami długoterminowymi profituje i minimalizuje negatywne konsekwencje szczególnie w trudniejszej sytuacji rynkowej - ocenia prezes JSW.

Zapowiada się, że w roku 2023 ceny węgla będą na takim poziomie, który będzie zadowalał producentów tego surowca - zarówno producentów węgla kamiennego energetycznego, jak i węgla koksowego, potrzebnego do produkcji stali.