W Anglii ma powstać pierwsza od lat kopalnia węgla. Padają ważne dla nas racje

Nowa brytyjska kopalnia Spółki West Cumbria Mining (WCM) ma wydobywać węgiel koksowy u wybrzeży Zachodniej Cumbrii – na potrzeby brytyjskiego rynku. W trwającym sporze pojawiły się podnoszone także w Polsce argumenty o racjonalności takiego wydobycia – zamiast odległego importu (Australia), czy sprowadzania gotowych produktów.

Bez węgla koksowego w hutnictwie ani rusz

Najnowocześniejsze dostępne standardy

– Czymś naturalnym jest więc chęć sięgnięcia po nie. Powyższe pokazuje, że musimy otwarcie powtarzać, iż w ramach rozwoju ekonomii cyrkularnej, element jej zasilania, który stanowiony jest przez górnictwo („pierwotne” lub „wtórne”), zawsze będzie występował – zaznacza Paweł Bogacz. – Wracając jeszcze do jednego z poprzednich zdań, pragnę podkreślić, że Brytyjczycy zwracają w tym projekcie szczególną uwagę na jego wysoką efektywność ekonomiczną, uwzględniając w niej także mocno kwestie prośrodowiskowe – i to pomimo zdecydowanie wyższych wymagań środowiskowych, niż w latach 90-tych XX wieku, kiedy górnictwo węgla kończyło się na Wyspach – dodaje.Jednocześnie wskazuje, że Brytyjczycy są w tym elemencie w pełni profesjonalni od strony liczb, a także działają w modelu dialogu i budowania relacji z interesariuszami.– Powinno to stanowić również wskazanie dla nas, że warto korzystać z takich rozwiązań i że idąc w tym kierunku, można osiągać sukces w tej branży, tak niełatwej dla uzyskania licence to operate – zaznacza Paweł Bogacz. – Reasumując: jest to projekt, który może się obronić i to pod kątem zarówno ekonomii, jak i ekologii, stanowiąc dobry benchmark dla górnictwa w Polsce – podkreśla.Wielka Brytania na razie spotyka się z krytyką ze strony aktywistów zajmujących się zmianami klimatu za swoją decyzję o kontynuowaniu planów budowy pierwszej głębinowej kopalni węgla w kraju od przeszło trzydziestu lat.– Na chwilę obecną nie da się produkować stali na skalę przemysłową bez węgla koksowego – przypomina w rozmowie z portalem WNP.PL Paweł Kołodziej, przewodniczący Federacji Związku Zawodowego Górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej. – Zatem jeżeli przykładowo brytyjska gospodarka potrzebuje tego surowca, to należy po niego sięgnąć. Są obecnie takie technologie, które umożliwiają pozyskiwanie tego surowca z dbałością o środowisko. Ekolodzy oczywiście zrobili sobie religię z walki z węglem. Jakby nie chcieli zdać sobie sprawy z tego, że przecież postulowana przez nich transformacja energetyczna potrzebuje i będzie potrzebować między innymi znaczących ilości stali – dodaje Paweł Kołodziej.Projekt West Cumbria Mining o wartości ok. 165 milionów funtów ma na celu wydobycie węgla koksowego potrzebnego w branży stalowej. West Cumbria Mining podało we wniosku, że kopalnia zostanie zamknięta do końca 2049 roku. Zwolennicy jej budowy twierdzą, że kopalnia stworzy setki miejsc pracy i wyprodukuje węgiel potrzebny na stalowym rynku w Wielkiej Brytanii. Węgiel z kopalni mógłby wesprzeć produkcję stali w kraju, a użycie węgla rodzimego pozwoliłoby zredukować emisję dwutlenku węgla emitowanego w trakcie importu surowca z Australii bądź Stanów Zjednoczonych.Od samego początku rozwoju projektu firma West Cumbria Mining zaznacza, że przywiązuje dużą wagę do kwestii ekologicznych. Budynki zakładu zaprojektowano przykładowo w ten sposób, by wyglądały zupełnie inaczej niż w przypadku historycznych terenów kopalnianych.Przy budowie kopalni potrzeba materiałów, które należy dostarczać na bieżąco. Zamiast dostarczać je pojedynczo na teren kopalni przez dostawców – postanowiono przyjąć model dostaw do magazynu znajdującego się poza terenem zakładu. A następnie stworzyć własny system dostaw, by zapewnić cztery terminowe dostawy na dzień, wyznaczoną trasą. Dzięki temu transport nie przyczyni się do przeciążenia lokalnej sieci dróg.– Znam ten projekt i podzielam motywacje inwestora. Projekt jest technicznie absolutnie nowatorski, bowiem ma to być kopalnia bez szybów, która pochylniami z powierzchni udostępnia pokłady węgla pod dnem morskim – zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. – Model kopalni i zabudowa powierzchni mają być wręcz futurystyczne, ale co najważniejsze – ma to być kopalnia niezwykle efektywna ekonomicznie, która będzie wydobywała co najmniej 3 mln ton węgla koksowego na rok, z załogą nie większą jak 500-800 osób. W tym 500 osób załogi własnej – dodaje.Jego zdaniem już samo to zestawienie – planowanego poziomu wydobycia z zatrudnieniem – pokazuje, że konkurencyjność kosztów wydobycia tego węgla będzie nieporównywalna, czyli dużo wyższa od głębinowych kopalń węgla koksowego ulokowanych w Europie, w tym kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej.– Węgiel, który miałby być w tej nowej kopalni wydobywany, miałby być przeznaczony wyłącznie na rynek brytyjski – podkreśla Jerzy Markowski. – Oczywiście nie będzie służył do celów energetycznych, chodzi tu bowiem o węgiel koksowy potrzebny do produkcji stali. Jest wręcz wzorcowym sposób myślenia brytyjskiego rządu, że skoro gospodarka kraju czegoś potrzebuje, a mamy tego zasoby naturalne u siebie, to trzeba po nie sięgać z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. A przede wszystkim lepiej stworzyć rynek pracy dla około 800 osób w Wielkiej Brytanii niż utrzymywać tysiące miejsc pracy w innych państwach, które wydobywają węgiel koksowy i eksportują go później do Wielkiej Brytanii – zaznacza.Wskazuje przy tym, że Brytyjczycy rozumieją to, czego nie mogą zrozumieć polscy przeciwnicy węgla: że samo wydobywanie tego surowca nie jest uciążliwe ekologicznie, tylko sposób jego użytkowania. Jeżeli więc zastosują najnowocześniejsze technologie wydobywcze, to będą mieli efektywność ekonomiczną kopalni.– A jeżeli z kolei wykorzystają najnowocześniejsze technologie koksownicze, zwłaszcza ograniczające emisję dwutlenku węgla oraz innych związków chemicznych, to absolutnie obronią się ekologicznie – twierdzi Jerzy Markowski. – Już nie mówiąc o tym, że otwierają też sobie drogę do nowoczesnych technologii pokoksowniczych, jak chociażby produkcja wodoru. Ten projekt jest dla nas nauczką, że dogmatyzm w myśleniu o przemyśle jest de facto prymitywnym sposobem myślenia. Od tego bowiem jesteśmy inżynierami, żeby wiedzieć, jak to zrobić, wbrew dogmatykom uważającym, że wszystko to, co ma związek z górnictwem, jest tylko szkodliwe – dodaje Jerzy Markowski.Zaznacza przy tym, że obserwuje rosnącą presję ze strony przeciwników tego projektu, którzy posługują się dokładnie tymi samymi argumentami, jakie są używane przeciwko inwestycjom górniczym w Polsce.– To jest po prostu wielka zmowa, która eliminuje z Europy produkty przemysłowe, bez których nie da się żyć – ocenia Jerzy Markowski. – Wyspecjalizowały się ostatnimi czasy różnego rodzaju towarzystwa ekologiczne czy kancelarie prawne, które zarabiają na destrukcji. A jednocześnie otwierają w Europie drogę dla tych samych produktów – tyle że wyprodukowanych w Azji bez jakichkolwiek uwarunkowań ekologicznych. A zwłaszcza bez niezwykłego haraczu, który stał się kagańcem dla przemysłu w Europie, w postaci cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla. To, co dzieje się z tymi cenami, jest majstersztykiem spekulacyjnym, który wymknął się spod kontroli europejskich rządów – podkreśla Jerzy Markowski.– Wierzę, że ta kopalnia powstanie. Wydobycie węgla pod dnem morza przećwiczyli bowiem już nawet w Wietnamie, a model technologiczny to są po prostu najwyższe standardy dostępne i osiągalne w Europie – podsumowuje Jerzy Markowski.Czytaj też: Półtora miliarda straty JSW za 2020 rok