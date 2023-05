W Azji rośnie istotny dostawca kobaltu

Indonezja w coraz większym stopniu staje się znaczącym dostawcą kobaltu na rynek światowy. Kraj ten jest obecnie drugim co do wielkości producentem tego surowca na świecie.

Jak wskazuje "Financial Times", zgodnie z nowym raportem opublikowanym przez brytyjski Cobalt Institute, Indonezja, która produkuje kobalt jako produkt uboczny przy wydobyciu niklu, odpowiada obecnie za 5 proc. światowej produkcji kobaltu. I choć wciąż jest przyćmiona przez Kongo, które stanowi 73 proc. podaży, Indonezja przeskoczyła w zakresie produkcji Australię i Filipiny.

Według raportu opracowanego przez Benchmark Mineral Intelligence, podaż kobaltu w Indonezji może wzrosnąć 10-krotnie do 2030 roku i 14-krotnie do 2040 roku dzięki ogłoszeniu wielu nowych projektów niklu w tym kraju. W 2020 roku wyprodukowała zaledwie 1000 ton kobaltu, podczas gdy w 2022 roku wyprodukowała 9500 ton.

W 2022 roku wydobycie kobaltu wzrosło do 198 000 ton metrycznych na całym świecie, co oznacza wzrost o 21 proc. rok do roku. Wzrost ten był zdominowany przez kongijskie operacje, a Glencore pozostał największym światowym producentem.

Popyt na kobalt również rośnie i jest obecnie zdominowany przez jego zastosowanie w akumulatorach, w szczególności w pojazdach elektrycznych. Popyt w zeszłym roku wyniósł 187 000 ton, o 13 proc. więcej niż w 2021 roku, przy czym same pojazdy elektryczne stanowiły 40 proc. popytu na kobalt lub 74 000 ton metrycznych. Aplikacje akumulatorowe, które obejmują przenośną elektronikę, stanowiły 72 proc. popytu, w porównaniu z 55 proc. w 2018 roku.

Pomimo ogólnego wzrostu popytu ceny kobaltu spadły od drugiej połowy ubiegłego roku w związku ze słabym popytem ze strony Chin. Według Argus Media ceny wodorotlenku kobaltu w Chinach wynoszą obecnie 7,75 dolara za funt, co stanowi spadek o 75 proc. w porównaniu z 31,65 dolara za funt rok temu.

Ponadto niektórzy producenci baterii chcą zrezygnować z kobaltu ze względu na jego wysokie koszty i obawy o szkody środowiskowe i humanitarne, ale kobalt nadal będzie prawdopodobnie potrzebny w przyszłości i nadal jest używany w 63 proc. akumulatorów.