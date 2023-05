W Chinach wciąż utrzymuje się wysoki poziom wydobycia węgla kamiennego

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (National Bureau of Statistics) w kwietniu 2023 roku wydobycie węgla kamiennego w Chinach wyniosło około 381 milionów ton. W ujęciu rocznym oznacza to wzrost o ponad 4 procent.

Chińska gospodarka powoli przyspiesza i z tego powodu rośnie zapotrzebowanie na energię elektryczną. Łączna zainstalowana moc bloków węglowych przekracza 250 gigawatów i zgodnie z przyjętymi planami, w najbliższych latach powstaną nowe bloki o mocy 77 gigawatów.

To oznacza, że wydobycie węgla nie tylko nie będzie spadać, ale jest duże prawdopodobieństwo, że może nawet rosnąć. W 2022 roku wydano prawie 100 pozwoleń na budowę nowych kopalni, które mogą rocznie wydobywać nawet 300 milionów ton węgla, w tym ponad 150 milionów ton z odkrywek.

W 2023 roku wydano zezwolenia na zagospodarowanie kolejnych złóż, pozwalających dodać kolejnych 89 milionów ton. Równocześnie, ze względów bezpieczeństwa, zamknięto 32 kopalnie, w tym kilka metanowych, gdzie wcześniej dochodziło już do katastrof.

Z danych przekazanych przez chiński Główny Urząd Statystyczny wynika, że w kwietniu wydobycie węgla kamiennego wyniosło 381,45 miliona ton co oznacza wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 4,5 procent. Równocześnie w ujęciu miesiąc do miesiąca wydobycie spadło o 8,6 procent.

Dzienne wydobycie w kwietniu tego roku wynosiło średnio 12,72 miliona ton wobec 13,46 milionów w marcu 2023 roku.