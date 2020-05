W czerwcu zarząd PGG przedstawi plan działania spółki

W czerwcu zarząd Polskiej Grupy Górniczej przedstawi plan działania spółki do końca roku, zawierający szacunkowe prognozy zapotrzebowania na węgiel i wielkości przychodów w tym okresie - zapowiedział prezes PGG Tomasz Rogala. Zastrzegł, że prognozy te będą obarczone ryzykiem, wynikającym z kryzysu.

"W planie przyjmiemy pewne założenia co do zapotrzebowania na węgiel do celów energetycznych. To nam zbuduje przychody, a przy zbudowanych przychodach będziemy wiedzieli, jak musimy ułożyć koszty firmy do tego, żeby przetrwała" - powiedział w czwartek prezes w wywiadzie na antenie regionalnego Radia Piekary.

Jak mówił Rogala, choć w obecnych realiach przewidywanie przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną i węgiel jest trudne, firma będzie musiała przyjąć określone założenia, by przygotować plan działania na kolejne miesiące, określając w nim planowaną wielkość wydobycia węgla i wielkość przychodów. Na tej podstawie powstanie także ścieżka dostosowywania kosztów do zakładanych przychodów.

"Pewne założenia będziemy musieli uczynić, ale nadal będą one obwarowane szeregiem ryzyk, które wynikają z kryzysu gospodarczego, który trwa, i który może mieć różny wpływ również na nasze przedsiębiorstwo" - wyjaśnił prezes PGG.

Nie chciał komentować pojawiających się w mediach spekulacji dotyczących konieczności zamknięcia kilku kopalń PGG, by dostosować produkcję do zapotrzebowana na węgiel oraz zmniejszyć koszty.

"Na chwilę obecną nie zamknęliśmy żadnej kopalni. Wstrzymaliśmy produkcję, ograniczyliśmy działania na trzech kopalniach do minimum niezbędnego do utrzymania sprawności technicznej" - przypomniał Rogala.

Potwierdził wcześniejsze informacje, że od najbliższego wtorku PGG zamierza "powoli i ostrożnie" wznawiać produkcję w zatrzymanych kopalniach - w pierwszej kolejności w rybnickiej kopalni Jankowice, w dalszej w katowickiej kopalni Murcki-Staszic oraz gliwickiej kopalni Sośnica.

Łącznie - według najnowszych danych - w PGG zakażonych koronawirusem jest 899 górników, a ponad 1,8 tys. jest w kwarantannie. Pobrano ponad 9,6 tys. wymazów do badań na obecność wirusa Sars-CoV-2. PGG zamierza kupić urządzenia do szybkiego wykonywania testów - do wykorzystania, gdyby jesienią wśród górników ponownie doszło do wzrostu zachorowań na Covid-19.

Rogala nie odniósł się do wymienianych w ostatnim czasie w mediach nazw kopalń PGG, które mogłyby zostać zamknięte (Wujek, Sośnica, Ruda, Bolesław Śmiały).

"Na chwilę obecną zarząd koncentruje się na wznowieniu produkcji na tych kopalniach, w których tę produkcję wstrzymaliśmy. Na tę chwilę musimy sytuację ustabilizować - dojść do określenia przychodów, które określą nam ścieżkę, korytarz funkcjonowania, czyli pieniądze, jakie do spółki wpłyną, i jakie umożliwią działanie przedsiębiorstwa. To są nasze główne aktywności" - podkreślił szef największej górniczej spółki.

Dopytywany, czy w przedstawionym w czerwcu planie działania PGG znajdzie się propozycja zamknięcia niektórych kopalń, prezes powiedział, że obecnie firma koncentruje się na walce z koronawirusem oraz wznowieniu wydobycia w trzech zatrzymanych z tego powodu kopalniach, a także zabezpieczeniu załogi kopalń pod kątem zagrożenia koronawirusem na przyszłość.

"Jak to załatwimy, to wrócimy do wszystkich innych tematów (...), w czerwcu wrócimy z faktami i liczbami" - powiedział Rogala, nie chcąc odnosić się - jak mówił - "do spekulacyjnych teorii" związanych z zamykaniem kopalń. "Prognozy dotyczą całej spółki, wszystkich kopalń, produkowanego węgla i zapotrzebowania na ten węgiel" - podkreślił Rogala, pytany o prognozy dla kopalń typowanych w mediach do zamknięcia.

Zgodnie z dotychczasowymi planami, PGG powinna dostarczyć w tym roku ok. 18 mln ton węgla do elektrowni. W czerwcu powinno być wstępnie wiadomo, o ile mniej węgla potrzebować będzie w tym roku krajowa energetyka.

Rogala poinformował, że koncepcję powołania podmiotu pod nazwą "Polski Węgiel", który - według informacji medialnych - miałby skupić kopalnie Polskiej Grupy Górniczej, Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Tauronu Wydobycie spółki Węglokoks Kraj, zna jedynie z mediów. "Nie znam takich planów, nie pracuję w nich. Jeżeli te plany będą mi przedstawione do zaopiniowania, to się do nich odniosę" - powiedział prezes PGG.

Pytany, czy jego zdaniem powołanie "Polskiego Węgla", łączącego spółkę w relatywnie dobrej kondycji (JSW) ze spółkami przeżywającymi trudności (PGG, Tauron Wydobycie) byłoby uzasadnione, Rogala ocenił, że na górnictwo należy patrzeć w kontekście europejskiego programu transformacji energetycznej.

"Trzeba bardzo wyraźne patrzeć na ten program transformacji energetycznej i zmianę, która następuje; trzeba bardziej skupić się na tym, jak to, co dzisiaj mamy, co jest zgromadzone w spółkach górniczych - w miarę tego jak w sposób nieunikniony będzie się zmieniał miks energetyczny (...) - wykorzystać w innych polach działalności" - skomentował prezes PGG na antenie Radia Piekary.