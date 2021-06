"W energetyce szykuje się zapaść, zawał"

- Widać, że rzeczywistość w energetyce przerosła polityków. Do tego mamy zapaść w sektorze węgla kamiennego energetycznego, który jest - poza małymi wyjątkami - trwale nierentowny. Tutaj także wiele złego w ostatnich latach zrobiło zaangażowanie polityków - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Marcin Roszkowski, ekonomista, prezes Instytutu Jagiellońskiego.

- Mamy w planie dywersyfikację źródeł gazu, co jest najważniejsze. Zapotrzebowanie na gaz będzie u nas wzrastać. W następnych latach możemy spodziewać się zużycia gazu na poziomie około 25-30 mld m sześc.Gaz to paliwo przejściowe, które będzie używane w ciepłownictwie i energetyce - potrzebne w kontekście stabilizowania całego systemu energetycznego z niesterowalnymi OZE. Gazu będziemy zużywać coraz więcej.Polska będzie po roku 2024 bezpieczniejsza, posiadając źródła dostaw gazu, który fizycznie trafi do nas z innych kierunków niż Federacja Rosyjska. Mam tutaj na myśli oczywiście Baltic Pipe razem z rozbudowanym gazoportem oraz drugi gazoport, którego realizacja jest nieodległa.Oczywiście Rosja cały czas wywiera presję i stara się uzależniać innych od dostaw własnego gazu. Psuje demokracje państw europejskich, korumpuje polityków unijnych, którzy potem zasiadają w radach nadzorczych bądź zarządach rosyjskich spółek.Można powiedzieć, że Rosja "hoduje" sobie poparcie w Niemczech, we Francji. Także w Austrii są silne rosyjskie wpływy. Niemcy chętnie uczestniczą w zbrodni na europejskiej solidarności energetycznej.Polska transformacja energetyczna będzie wiodła przez gaz. Jednak trzeba starać się tu dokonać ucieczki do przodu - w kierunku magazynowania energii czy rozwiązań wodorowych.- Dokładnie tak. To szantaż. Problemy są nie tylko w tym obszarze, ale także w hutnictwie czy branży cementowej. Ta produkcja może w rezultacie zostać wypchnięta z Unii.A przecież nie zmieni to faktu, że i tak będziemy wtedy importować cement czy też wyroby ze stali - zatem klimat na tym nie zyska. Te polityki unijne są jak widać niekonsekwentne i niepozbawione sprzeczności.- Widać, że rzeczywistość w energetyce przerosła polityków. Do tego wszystkiego mamy zapaść w sektorze węgla kamiennego energetycznego, który jest - poza małymi wyjątkami - trwale nierentowny. Tutaj także wiele złego w ostatnich latach zrobiło zaangażowanie polityków.Czytaj także: Unia zmusza nas nie tylko do likwidacji państwowego górnictwa. To poszło dalej - System zmierza do tego, że będzie mniej mocy wytwórczych w Polsce. Konieczne będzie się posiłkowanie się importem energii elektrycznej. A czy dojdzie do blackoutów - czas pokaże.- Sektor energetyczny w Europie ulega rozproszeniu. I takie nowe duże źródła pewnie coraz mniej pasują do tego systemu.Elektrownie atomowe są zeroemisyjne. Problem w tym, by była to technologia rynkowa. Trzeba policzyć dokładnie, ile będzie nas kosztował kapitał na budowę źródeł atomowych. Generalnie rzecz biorąc: bloki atomowe powinny u nas zastąpić te oparte na węglu brunatnym. Inaczej zrobi nam się wyrwa w systemie i czekać nas będzie bardzo duży import energii elektrycznej.- W resorcie klimatu jest zamysł porozumień sektorowych w ramach energetyki wiatrowej, słonecznej czy biogazu - w celu zwiększenia wartości łańcucha nowych technologii. Potrzeba wypracowania takiej strategii, żeby polski przemysł mógł się rozwijać i żebyśmy też mogli zarabiać na energetycznej transformacji.Węgiel powoli będzie wychodził z naszej rzeczywistości. I dobrze, by był zastępowany przynajmniej w części, w miarę możliwości, naszymi rozwiązaniami. W przeciwnym wypadku będziemy zdani tylko na transfer technologii z zagranicy, na czym będą zarabiać wyłącznie inni.- W takim rozumieniu to można powiedzieć, że już dawno tę suwerenność energetyczną utraciliśmy... Przecież znacząc pulę węgla importujemy, ponieważ polskie górnictwo nie jest w stanie zaspokoić potrzeb rodzimego rynku.- To prawda. Mamy generalnie problem z politykami w energetyce. Jest ich zbyt wielu i zbyt wolno się uczą. Potrzebna nam dobra strategia na kolejnych 15-20 lat, a politycy przede wszystkim zajmują się bieżącą walką polityczną.W energetyce szykuje się zapaść, zawał. Wszystkie możliwe ryzyka materializują się praktycznie w tym samym czasie.- Powinien się wreszcie pojawić ktoś, kto weźmie za to odpowiedzialność - z pełnymi tego konsekwencjami. A spółki Skarbu Państwa nie mogą się koncentrować na rozwiązywaniu problemów natury socjalnej oraz politycznej.Celem powinno być utworzenie takiego systemu, żebyśmy jako Polska na tej transformacji energetycznej również zarobili. Trzeba też pamiętać, że problemy dotyczące energetyki będą się przekładać na kondycję i konkurencyjność całej polskiej gospodarki.