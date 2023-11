W górnictwie i energetyce róbmy jak Niemcy. Oni nie przejmują się Unią

Niemcy nie przejmują się Unią Europejską i wydłużają żywotność bloków na węgiel kamienny i brunatny, bo widzą nadciągający i pogłębiający się kryzys - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący związku zawodowego Sierpień 80.

Bogusław Ziętek wskazuje, że jedną z ważnych spraw jest przyszłość odkrywki węgla brunatnego w Złoczewie.

Bez Zloczewa po roku 2030 będziemy mieli kłopot z zapewnieniem wystarczających ilości energii - podkreśla Bogusław Ziętek.

Jego zdaniem intensyfikacja konfliktów w różnych częściach świata oznaczać może wzrost cen surowców energetycznych.

Co dalej będzie z polskim górnictwem?

- Niestety tracimy bezcenny czas, w którym powinny być podejmowane decyzje dotyczące przyszłości górnictwa i energetyki. Nowy rząd nie powstanie wcześniej niż w połowie stycznia, a to oznacza paraliż decyzyjny i brak decyzji, które są konieczne.

Bez tzw. dwusetek nasz system energetyczny się zawali

Które decyzje uważa pan za konieczne?

- Pierwszą z nich powinna być decyzja o rewitalizacji starych bloków energetycznych, tzw. dwusetek, bo bez nich nasz system energetyczny się zawali. Drugą kwestią powinna być otwarta i szczera dyskusja na temat przyszłości węgla i decyzje stąd wynikające.

Co w tym zakresie jest najistotniejsze?

- Musimy wiedzieć, czy w perspektywie najbliższych kilkunastu lat chcemy inwestować we własne złoża - w celu zabezpieczenia naszego systemu energetycznego.

Jeżeli tak, to te decyzje muszą zapadać już teraz. Z tym też wiąże się powstrzymanie szalonego importu węgla, który ma się świetnie pomimo zapowiedzi rządu premiera Mateusza Morawieckiego, że import został wstrzymany. Musimy wiedzieć, ile energii będziemy wytwarzać z własnych nośników energii, bo to jest kluczem do odpowiedzi na podstawowe pytanie: co trzeba zrobić.

Kolejną sprawą jest przyszłość odkrywki węgla brunatnego w Złoczewie. Bez niej bowiem po roku 2030 będziemy mieli kłopot z zapewnieniem wystarczających ilości energii.

I niech nikt z rządzących nie próbuje zrzucać odpowiedzialności za przyszłość górnictwa i energetyki na Unię Europejską.

Niemcy nie przejmują się Unią Europejską i wydłużają żywotność bloków na węgiel kamienny i brunatny

A dlaczego? Wiadomo przecież, iż tego typu głosy, że wszystkiemu winna UE, będą się z różnych stron pojawiać...

- Jednak, jak doskonale widać na przykładzie Niemiec, tego typu decyzje mogą być podejmowane w poszczególnych krajach.

Niemcy nie przejmują się Unią Europejską i wydłużają żywotność bloków na węgiel kamienny i brunatny, bo widzą nadciągający i pogłębiający się kryzys i wyciągają wnioski z błędów przeszłości. Podobnie powinniśmy postąpić również i my!

Wojna na Ukrainie nie wygasa. Wybuchają kolejne groźne konflikty w innych częściach świata. To oznacza wzrost cen surowców energetycznych - od ropy poczynając, a na węglu kończąc.

Ale również to oznaczać będzie trudności z ich dostępnością. Takie kraje, jak Polska, które mają własne nośniki energii w postaci węgla kamiennego oraz brunatnego mogą na tym wygrać. Jednak muszą - zgodnie ze światowym trendem - postawić na te surowce.

W roku 2022 światowa produkcja węgla osiągnęła rekordowy poziom przekraczając 8,6 mld ton, co oznacza wzrost o 8 proc. względem 2021 roku. A Chiny czy Indie nadal konsekwentnie zwiększają poziom wydobycia, co pewnie zaowocuje nowym rekordem.

- Ano właśnie - światowe zapotrzebowanie na węgiel stale rośnie. Dyskusje o odchodzeniu od węgla powinniśmy sobie zatem zostawić na czas, kiedy będziemy już dysponować blokami atomowymi.

Ale i wtedy może się okazać, że nadal będziemy potrzebować energii z węgla, ponieważ zapotrzebowanie na energię przyrasta z roku na rok, średnio o 2-2,5 proc. To oznacza, że za dwadzieścia lat będziemy potrzebować około 50 proc. mocy energetycznej więcej niż dziś.

Rozmawiał: Jerzy Dudała