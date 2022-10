W górnictwie idą nowe czasy. Miliardy dolarów rozpłynęły się we mgle

Wojna na Ukrainie i kryzys energetyczny bardzo mocno wpłynęły na wycenę spółek górniczych. Na koniec trzeciego kwartału w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku 50 największych koncernów na świecie straciło na wartości kolosalne 134 mld dol.

Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING (18-20 października 2022 r.) pod patronatem WNP.PL w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Rejestracja trwa!

W zestawieniu największych górniczych koncernów świata nie ma ani jednej polskiej firmy.

Duże wzrosty zanotowali producenci litu i węgla energetycznego.

Ceną za agresję na Ukrainę jest spadek wartości rosyjskich firm górniczych.

Górnictwo to bardzo ważny segment działalności człowieka. Jednak i ono podlega licznym wahaniom. Zapotrzebowanie na niektóre surowce gwałtownie rośnie, na inne równie szybko spada. To zaś przekłada się na perspektywy firm górniczych i ostatecznie ich wycenę giełdową. Branżowy portal mining.com pokusił się o porównanie wyceny 50 największych spółek górniczych świata (według kapitalizacji) na koniec trzeciego kwartału. Zostało to porównane z końcem trzeciego kwartału 2021 roku.

Polskie firmy duże na polskim rynku, jednak na świecie zbyt małe

Od razu trzeba zaznaczyć, że w spisie nie zmieściła się żadna polska spółka. Nawet KGHM, będący czołowym na świecie producentem miedzi i srebra, znalazł się poza top 50. Mimo znaczącego wzrostu cen węgla, w zestawieniu nie ma także JSW. A kilka węglowych spółek zanotowało awans na liście i skokowy wzrost wartości.

Skąd brak polskich firm? Powód jest prozaiczny - choć KGHM i JSW to wielkie firmy na polskim rynku, w skali globu ważą już znacznie mniej.

Dodatkowo w przypadku miedziowego potentata kluczowe są dwie kwestie. Pierwszą jest ta, że spółki miedziowe z powodu dekoniunktury i zawirowań na rynku chińskim (około połowy światowej konsumpcji miedzi) pod względem kapitalizacji należą do tych, które ucierpiały najbardziej. Zresztą nie dotyczy to wyłącznie KGHM. Praktycznie wszyscy wiodący producenci miedzi stracili na wartości.

Drugim czynnikiem jest słabość złotówki wobec dolara. Ponieważ porównanie odbywa się w amerykańskiej walucie, słabość naszej waluty także wpływa na brak KGHM w czołowej 50.

Obecna kapitalizacja KGHM to około 18,9 mld zł, czyli niespełna 3,9 mld dol. Tymczasem aby znaleźć się w czołowej pięćdziesiątce, minimalna kapitalizacja to 7 mld dol. Najmniej wartościową spółką z listy jest amerykańska Cleveland-Cliffs, zajmująca się produkcją rudy żelaza.

W przypadku JSW sprawa jest jeszcze bardziej czytelna - z kapitalizacją niespełna miliarda dolarów spółka nie mogła znaleźć się w czołówce.

W pierwszej trójce powrót na najniższy stopień podium Glencore

Na dwóch czołowych miejscach bez zmian. Wciąż największym koncernem górniczym na świecie jest australijski BHP. Ten multisurowcowy gigant miał na koniec trzeciego kwartału kapitalizację na poziomie 125,8 mld dol. Dużo? To aż o 26,3 mld dol. mniej niż rok wcześniej.

Spółka ucierpiała z powodu problemów gospodarczych Chin. Tamtejszy popyt na wiele surowców istotnie się skurczył.

Jednak pomimo spadku wyceny, BHP bije drugie na liście Rio Tinto pod względem kapitalizacji aż o 28,3 mld dol. Także i ta firma straciła rok do roku znacząco na wycenie – o 19,9 mld dol. (16,9 proc.).

Awans na trzecie miejsce zanotował mający siedzibę w Szwajcarii Glencore. Spółka ta jest obecnie wyceniana na 70,2 mld dol., czyli o 2,7 mld dol. więcej niż przed rokiem. Siłą napędową wzrostu wartości Glencore była duża produkcja węgla energetycznego. Według analityków to, co wydawało się obciążeniem dla spółki, pomogło jej.

Glencore wyprzedził brazylijskiego giganta Vale. Ten czołowy producent rudy żelaza boryka się z licznymi problemami. Dodatkowo nie służy mu spowolnienie gospodarcze w Chinach, będących czołowym importerem rudy żelaza. Jeśli do tego dodać słabość brazylijskiej waluty, powrót na podium może być trudny.

W górnictwie idą nowe czasy, hitem są firmy produkujące lit do baterii

Gracze giełdowi, także w branży górniczej, dostrzegają firmy o lepszych perspektywach. Należą do nich producenci litu. Metal ten jest kluczowy dla elektromobilności. Jego podaż rośnie powoli, stąd producenci zyskują na wartości.

Warto pamiętać, że wpływ na sytuację miało także podwojenie cen litu rok do roku. To spowodowało, że w pierwszej 50 pojawiły się dwie nowe firmy górnicze, a kolejne czają się tuż poza listą.

Na 40. miejscu jest australijska Pilbara Minerals – z kapitalizacją wyższą rok do roku o 30,2 proc. Pozwoliło jej to zadebiutować w zestawieniu z wyceną na poziomie 8,2 mld dol.

Zadebiutował również australijski Mineral Resources, który zajął 43. miejsce. Jak zauważają specjaliści, kolejni australijscy producenci litu zapewne wkrótce także znajdą się w zestawieniu. IGO zajmuje bowiem 53. miejsce, a na 58. jest Allkem.

W ogóle zestawienie dobrze oddaje to, co dzieje się w surowcach, np. pozytywnie rok do roku zachowywali się producenci węgla energetycznego i surowców do produkcji nawozów. Wzrosty widoczne były zwłaszcza w momencie agresji Rosji na Ukrainę i spowodowanego tym zamieszania na rynku gazowym.

Jednak biorąc pod uwagę konkretny surowiec, to spółki węglowe osiągnęły rok do roku najlepsze wyniki w zestawieniu. Na przykład Shaanxi Coal zyskał rok do roku 67 proc. na wartości (31 mld dol. kapitalizacja), a Yanzhou Coal prawie podwoił swoją wartość (dokładnie wzrost 93,4 proc.) i to wszystko pomimo słabnącego juana. Także Coal India, największy na świecie producent węgla energetycznego, również odnotował hossę, która w 2022 roku oznaczała wzrost wartości spółki o ponad 32 proc.

Rosyjskie koncerny górnicze w odwrocie – to cena wojny na Ukrainie

Podczas gdy handel rosyjskimi akcjami na zachodnich rynkach został wstrzymany, tamtejsze firmy górnicze, podobnie jak rubel i indeksy moskiewskiej giełdy, do niedawna opierały się przecenie.

Jednak perspektywy dla tych firm nie są dobre. Z piątej pozycji przed rokiem na 13. miejsce spadł Norylski Nikiel. Spółka jest nadal warta 30 miliardów dolarów, ale w ostatnim kwartale jej wartość stopniała aż o 16 miliardów. Wpływ na sytuację miała przede wszystkim niepewność co do możliwości kontynuowania sprzedaży. Analitycy obawiają się, że ze względu na sankcje i bojkot konsumencki koncern może mieć trudności z lokowaniem znacznej części swojej produkcji.

Podobnie rzecz ma się z diamentowym gigantem Alrosa, który rok do roku stracił 36,3 proc. wartości, a obecna kapitalizacja pozwoliła tej firmie zająć tylko 46. miejsce. Te same problemy trapią rosyjskiego producenta złota Polyus. Z wyceną 11,7 miliarda dolarów zajmuje on 33. miejsce, co oznacza spadek rok do roku aż o 13 pozycji. Rok temu firma była wyceniana jeszcze na 21,5 mld dol.

Zobacz nasze najnowsze 1x1 z byłym ministrem energii, europosłem PiS o dekarbonizacji. - Jest irracjonalna - twierdzi Tobiszowski. Bo pakietu klimatycznego nikt nie przestrzega...