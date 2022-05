W Hiszpanii chcą otworzyć starożytną kopalnię po Rzymianach, ale są protesty

Setki osób zgromadziły się w gminie Tapia de Casariego w północnej Hiszpanii, aby sprzeciwić się eksploatacji pobliskiego złoża złota Salave. Starożytna kopalnia, eksploatowana przez Rzymian w I wieku naszej ery, oceniana jest obecnie jako jedno z największych niezbadanych złóż złota w Europie.

Możliwość wydobycia złota ze złoża Salave bada Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC), hiszpańska firma wspierana zarówno przez lokalny, jak również międzynarodowy kapitał.

Inwestycja ta spotyka się jednak ze sprzeciwem grupy aktywistów Oro No, którzy połączyli siły z ekologami, organizacjami zawodowymi i społecznymi, stowarzyszeniami turystycznymi, spółdzielniami rolniczymi, rybakami oraz producentami miodu.

Używając hasła „nie dla złota”, protestujący wyrazili zaniepokojenie wpływem, jaki będzie miało wydobycie złota na ich styl życia, na środowisko oraz tradycyjną działalność gospodarczą na tym ternie. Zwrócili się też do władz lokalnych o poparcie sprzeciwu wobec projektu.

Jak wskazuje Wyższy Urząd Górniczy w swoim przeglądzie wydarzeń mających miejsce w przemyśle wydobywczym, projekt Salave ma jednak także swoich zwolenników. Przed akcją protestacyjną Stowarzyszenie na rzecz Reindustrializacji Zachodniej Asturii (IDOA) wydało komunikat, w którym przedstawiono 607 podpisów osób popierających projekt wydobywczy. Salave prezentowane jest przy tym jako przedsięwzięcie, które może pobudzić gospodarkę regionu.

Szacuje się, że w epoce rzymskiej w Salave wydobyto od 2 do 6 mln ton skał, odzyskując od 5000 do 7000 kg złota. Według EMC z powodów, które nie są dokładnie znane - prawdopodobnie trudności w kontrolowaniu przepływu wody - Rzymianie zrezygnowali z wydobycia ze złoża Salave, kiedy osiągnęli określoną głębokość.

Od tego czasu na tym obszarze nie odnotowano udokumentowanej działalności górniczej aż do lat 40. XX wieku, kiedy to wydobywano niektóre minerały, takie jak molibden do produkcji stali.W latach 60. XX wieku kilka firm specjalizujących się w badaniach i rozwoju górnictwa wykazało zainteresowanie opracowaniem i weryfikacją zmineralizowanej ciągłości na głębokości, którą eksploatowali Rzymianie.

Wykorzystując techniki geochemiczne, geofizyczne oraz bezpośrednie poszukiwania, zrekonstruowano model mineralizacji złoża Salave. W ten sposób oceniono jego wykonalność morfologiczną, proksymalną, techniczną, środowiskową oraz ekonomiczną.

Poza wstępnymi badaniami geochemicznymi i geofizycznymi, od lat 70. w rejonie Salave wykonano prawie 500 otworów wiertniczych o różnej głębokości oraz nachyleniu. Ostatnie badanie zostało przeprowadzone przez Exploraciones Mineras del Cantábrico w 2018 roku. Wywiercono wtedy nieco ponad 2000 m, żeby potwierdzić wyniki poprzednich badań i ułatwić przygotowanie studium wykonalności.

