W I kwartale JSW ze wzrostem produkcji węgla, ale sprzedaż mniejsza

W I kwartale 2020 grupa Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) wyprodukowała ogółem 4,07 mln ton węgla i była to produkcja wyższa w stosunku do I kwartału 2019 roku o około 17 proc. Natomiast w I kwartale 2020 sprzedaż węgla ogółem wyniosła około 3,33 mln ton i była niższa w porównaniu do I kwartału 2019 o około 6,9 proc.